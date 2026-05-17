Itxasok "zorroztasuna, umiltasuna eta memoria" eskatu dizkio EH Bilduri, etxebizitzaren inguruko proposamenen harira
Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak "datu errealak" emateko eskatu dio koalizio abertzaleari, "azken hamarkadan Euskadik 15.000 etxebizitza babestu baino gehiago sustatu dituelako, eta ez 3.000, EH Bilduko zenbait buruzagik aste honetan bertan adierazi duten bezala".
Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak EH Bilduk plazaratutako planari buruz hitz egin du gaur, igandea, 10 urtean 30.000 etxebizitza eraikitzea proposatzen baitu koalizio abertzaleak, 3.500 milioi euroko inbertsioa eginez. Testuinguru horretan, Arnaldo Otegi buru duen koalizioak "denbora asko galdu duela onartu behar du", Itxasoren ustez.
"Denbora luzez, etxebizitzak eraikitzea arazotzat jotzen zuten, ez konponbidetzat. Lankidetza publiko-pribatua sakrilegioa zen haientzat, eta hirigintza prozedurak malgutzea kontrarreformatzat jotzen zuten", salatu du Itxasok.
Sailburuaren esanetan, "baliteke EH Bildurentzat urrats handia izatea, baina urrats txiki bat baino ez da gizateriarentzat", eta Eusko Jaurlaritzak neurriak hartzen jarraituko duela ziurtatu du, "alokairuaren merkatuari segurtasuna emateko, errenta tarte guztietarako etxebizitza babestuen parkea handitzeko, babes ofizialeko etxebizitzen salerosketan iruzurrari aurre egiteko edo egoera konplexuak konpontzeko".
Itxasok adierazi duenez, "EH Bilduk jarrera aldatu du, badakielako etxebizitzak aurrera egiten duela Euskadin, eta ez du irtenbideetatik kanpo geratu nahi".
Donostian egin ditu adierazpen horiek Itxasok, Lorategi Hirian egindako agerraldian. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak sustatutako alokairuko 98 etxebizitza babestu eta tasaturen obrak hasiko dira bertan hilabetean. Horren arabera, badirudi EH Bilduk berriki jakin duela Etxebizitza Sailetik aplikatutako politikak "Euskadik behar duen eta areagotu nahi dituen ibilbide orria" direla.
Pello Otxandianok duela bi urte hauteskunde autonomikoetara aurkeztu zuen programak berak "etxebizitzak eraikitzea azken irtenbidea" izan behar zela hitzez hitz jasotzen zuela gogora ekarri du Itxasok. "Horrelako norabide aldaketa bat sinesgarria izango da EH Bilduk bere aurreko iritziak okerrak zirela onartzen hasten bada", gaineratu du.
Ildo horretatik, Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak "umiltasuna, zorroztasuna eta memoria" eskatu dizkio koalizio abertzaleari, eta "benetako datuak" emateko eskatu dio, "azken hamarkadan Euskadik 15.000 etxebizitza babestu baino gehiago sustatu baititu, eta ez 3.000, EH Bilduko zenbait buruzagik aste honetan bertan adierazi duten bezala".
Era berean, EH Bilduri eskatu dio aldarrikatzen duen norabide berria ekintzekin frogatzeko, 10 urtean 30.000 etxebizitza eraikitzeko plan batek lurzorua eta arintasun urbanistikoa behar dituelako. "Proposamen horren sinesgarritasuna Auditz Akularrek Donostian egindakoa bezalako operazio estrategikoak babesten ote dituzten araberakoa izango da", ohartarazi du Itxasok.
Sozialistak azpimarratu du EH Bilduk orain iragarritako asmo gehienak jasota zeudela Etxebizitza Sailak duela bost urte bultzatutako Euskadiko Itun Sozialean. Itun hori ehun eragile publiko eta pribatuk baino gehiagok sinatu zuten, eta 2036rako 50.000 etxebizitza babestu alokatzea aurreikusten du.
Etorkizuneko sustapenen finantzaketari dagokionez, Itxasok azpimarratu du Eusko Jaurlaritza prestatzen ari den gizarte funtsaren "funtsezko" zeregina, etxebizitza babestuen produkzioan eskala jauzi nabarmena bultzatzeko. Horri esker, 2.000 milioi euro inguru baliatu ahal izango dira lehen 10.000 etxebizitzak finantzatzeko.
"Etxebizitza bakoitzeko 200.000 euro inguruko batez besteko kostuetan oinarritzen dira gure aurreikuspenak. EH Bilduk ia erdira murrizten ditu kostu horiek, eta garrantzitsua litzateke ratio horiek nola lortuko dituzten jakitea", gaineratu du Itxasok.
