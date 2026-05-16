Barkosek iritzi dio itunpekoen inguruko akordio politikoa izango litzatekeela "egokiena"
Zehaztu du Geroa Baik ez duela jarrera aldatu 2015etik, alegia, "gobernu plural eta aurrerakoi baten aldeko apustua" egiten jarraitzen duela, eta akordio programatikoa dela irtenbidea. "Horretan ari gara lanean, hezkuntza kalitatea hobetzeko eta euskararen alde egiteko", nabarmendu du.
Anduezak dio EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunetarako, "marketin kanpaina asko egin arren"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak esan du EH Bilduk ez duela erantzunik euskal herritarren lehentasunei eta beharrei erantzuteko, "marketin kanpaina asko egin arren". Gainera, koalizio soberanistari leporatu dio "diagnostiko eta plan asko egin arren, ezer gutxi egitea benetako herri proiektu bat falta zaielako". Anduezak baieztatu du koalizio subiranista espezialista dela arazoak konpondu beharrean areagotzen, zaborraren kudeaketarekin, atez-atekoarekin, egin zuten bezala.
Eusko Jaurlaritzak "kea saltzen" duela salatu du Sumar Mugimenduak, eta inkesta bat egingo du herritarren "kezkak jasotzeko"
Sumar Mugimenduak salatu duenez, Eusko Jaurlaritzak "dena ondo doala esaten digu, baina kea saltzen ari zaizkigu". Hori dela eta, euskal herritarren "benetako kezkak" jasotzeko inkesta ireki bat martxan jarriko dutela iragarri du.
EH Bilduk 60.000 etxebizitza mobilizatzea eta eraikitzea proposatu du hamar urtean, horietatik 30.000 berriak
Etxebizitzaren aldeko aliantza publiko-komunitario handia iradoki du, arrazoizko prezioak bermatzeko, euskal erakundeek, banku-fundazioek eta borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek (BGAE) osatua, eta, horrela, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan etxebizitza publikoa sustatzeko.
Hauteskundeak, Andaluzian: zer du jokoan alderdi bakoitzak M17an?
Gauerdian amaituko da hauteskunde kanpaina Andaluzian. Inkesta guztiek Juanma Moreno PPko hautagaia jotzen dute irabazle, baina ikusteko dago Voxen botoak beharko dituen ala ez gobernatzeko. PSOEk, berriz, Maria Jesus Montero hautagaiarekin, azken unera arte ahalegindu nahi du azken urteotan galdutako boto-emaileak berreskuratzen.
Euskadiko zerga turistikoa 6 egunekoa izango da, eta etxebizitza turistikoak gehiago zergapetuko ditu
Podemosek zazpi zuzenketa adostu ditu EAJrekin eta PSE-EErekin, tasa turistikoa "progresiboagoa, malguagoa eta udalentzat erabilgarriagoa" izan dadin.
Pradalesek Osasun ministroari egotzi dio medikuen grebaren erantzukizuna
Monica Garcia Espainiako Gobernuko Osasun ministroa defendatzea aurpegiratu dio Imanol Pradales lehendakariak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideari, medikuen greba "berak eragindakoa" izan arren.
Etxebizitza planarekin lursailak eta etxebizitza pribatuak "desjabetu" nahi dituen argitzeko eskatu dio Pradalesek EH Bilduri
Imanol Pradales lehendakariak Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan erantzun dio EH Bilduk etxebizitza eskuratzeko krisiari buruz egindako galderari. Pello Otxandianok esan duenez, etxebizitzaren alorrean "gauza asko egin behar dira", baina "nagusia" prezioak jaistea da, "errenta ertaineko langileei benetan eskuragarriak diren etxebizitzak" eskaintzeko.
Euskadin inbertsio ekonomiko iraunkorra arintzeko legea iragarri du Pradalesek
Ekimenaren helburua "autobide arautzaile bat" sortzea da, epe administratiboak legezko berme guztiekin murriztea eta herrialdearen garapen ekonomikorako lehentasunezkotzat jotzen diren proiektuak bizkortzea ahalbidetuko duena.
Andaluzia: ezkerraren gotorleku eraitsia, eskuinaren bastioi berria
Zalantza nagusi bat dago igandeko hauteskundeei begira: PPk gehiengo osoa lortuko duen ala Voxen babesa beharko duen. Andaluzia ezkerraren gotorlekua zen, baina eskuina hegemonikoa da gaur egun. “Ezkerreko indarren higadura eta eztabaida politikoaren gai nagusien aldaketa giltzarriak izan dira”, adierazi du Ainara Villaño politologoak.