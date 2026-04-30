Hauteskundeak, Andaluzian: zer du jokoan alderdi bakoitzak M17an?
Bihar abiatuko da hauteskunde kanpaina Andaluzian. Inkesta guztiek Juanma Moreno PPko hautagaia jotzen badute ere irabazle, ikusteko dago Voxen botoak beharko dituen ala ez gobernatzeko. PSOEk, berriz, Maria Jesus Montero hautagaiarekin indar erakustaldia egin nahi du, azken urteotan galdutako boto-emaileak berreskuratuz.
Andaluziako Parlamenturako hauteskunde autonomikoetarako atzera kontaketa hasi da. Maiatzaren 17an egingo dira, eta agertoki ezberdinak daude jokoan. Orotara 27 alderdi edo koalizio aurkeztu dira, baina horietatik 13 dira barruti guztietan lehiatuko direnak. Nolanahi ere, bosten artekoa izango da norgehiagoka nagusia: PP, PSOE, Vox, Por Andalucia eta Adelante Andalucia.
Gauerdian abiatuko da hauteskunde kanpaina —maiatzaren 1eko 00:00etan—, eta alderdi guztiek dena prest dute, euren mezuak eta promesak herritarrei helarazteko.
Baina, zer du jokoan talde bakoitzak? Jarraian, gako nagusiak.
Moreno, gehiengo osoaren bila
Inkesta guztien arabera, Juanma Moreno PPko hautagaiak eta Andaluziako egungo presidenteak (2018tik) erraz irabaziko ditu hauteskundeak, baina ikusteko dagoena da gehiengo osoaren langara iritsiko den edo ez. Horren arabera asko aldatuko baita jokalekua.
Zalantzarik gabe, Morenoren helburua gehiengo horretara iristea da, kontrako agertokiak Voxen esanetara jartzea esan nahiko luke eta. Bakarrik gobernatu nahi du buruzagi popularrak.
Alderdi ultraeskuindarrak jada ohartarazi du Extremaduran edota Aragoin mahai gainean jarritako baldintza berberak jarriko dituela Andaluzian, eta noski, horien artean,"lehentasun nazionala" delakoa.
PPren barruan profil moderatuko buruzagia, ultraeskuindarren ideietatik urruntzen ahalegintzen bada ere, 2018an haiekin akordioa itxita iritsi zen presidente kargura.
Montero, PSOEk Andaluzian galdutako boto-emaileen atzetik
Inkesten haizea kontra duela iritsiko da hauteskundeetara Maria Jesus Montero PSOE alderdiaren hautagaia. Aurreikuspenek diote ez dituelako hobetuko 2022ko bozetako emaitzak —30 eserleku lortu zituzten sozialistek—.
Egoera irauli eta indarra erakusteko, azken urteotan PSOEk Andaluzian galdu dituen boto-emaileengan du itxaropena jarria Monterok.
Espainiako Gobernuan zituen presidenteorde lehen eta Ogasun ministro karguak utzi zituen Andaluzian hautagai izateko. Aurreikuspen guztiak hautsi eta emaitzak hobetzea lortuko balu ere, ezkerreko beste alderdiekin hitz egin beharko luke. Nolanahi ere, galdeketa bakar batek ere ez du agertoki hori marraztu.
Voxek giltza ekuratu nahi du
Eskuin muturreko alderdiaren helburua bakarra da: Morenok gehiengo osoa ez errepikatzea. Kasu horretan, jokaleku politikoan indar posizioa hartuko luke Voxek, eta giltza eskuan izango luke, datozen lau urteotarako gobernuaren osaketan.
Manuel Gavira da Voxen hautagaia, eta Extremadurako eta Aragoiko formula du buruan: alderdiaren goranzko joerari eutsi eta Andaluziako Gobernuan erabakigarria izan.
Por Andalucia, ezkerreko frontearen apustua
Eskuinari aurre egiteko, Estatu espainiareko ezkerreko taldeak fronte handi bat osatzeko ahaleginetan ari diren honetan, Andaluzian apustu hori probatuko du Por Andaluciak. Besteak beste, IU, Sumar Mugimendua edota Podemos batzen dituen koalizioa da, Andonio Maillo IUko kidea hautagai dela.
Egungo ordezkaritza bikoiztu eta gutxienez hamar diputatu lortzea da euren asmoa, eta ez dute baztertzen gobernura iristea, ezkerreko beste taldeekin batera. Dena dela, inkesten arabera, orain lau urteko emaitzak berdinduko lituzkete, edo, kasurik onenean, zerbait hobetu.
Adelante Andalucia, goraka
Goranzko bidean eta galdeketetan aurreikuspenak aldeko dituela helduko da M17ko hitzordura Jose Ignacio Garcia Adelante Andaluciako hautagaia.
PSOEn ezkerretara kokatzen du bere burua alderdi honek, eta izaera propioari eutsi nahi dio, Estatu mailako taldeen egituretatik bereizita. Andaluziarren nortasuna du ikur.
Egun bi diputatu bakarrik ditu Adelante Andaluciak, baina inkestek arabera, oso litekeena da Por Andaluciari aurrea hartu eta laugarren indarra izatea bozetan.
