PPren ustez PSE-EE "plantak egiten dabil", eta kritikatu du euskara arloko politiketan "konplizea" dela
Laura Garridok EAJren eta EH Bilduren hizkuntza politikak babestea leporatu dio PSEri, eta enplegu publikoan euskarari buruz egindako erreformak kritikatu ditu.
Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearen ustez, sozialistak “plantak egiten ari dira” EAJrekin Lan Eskaintza Publikoetan euskara blindatzeari buruzko negoziazioetan, eta kritikatu du Euskadin martxan jarritako hizkuntza politiketan “konplizeak” izan direla. Bien bitartean, ostegun honetan, PSE-EEk berriro eskatu du enplegu publikoko hizkuntza-eskakizunei buruzko eztabaida geldiarazteko, gero eta "polarizazio" handiagoa baitakar.
Garridok adierazpenok egin ditu prentsaurreko batean, Eusko Legebiltzarrean, Santiago Lopez kidearekin batera, Enplegu Publikoaren Legearen erreformari PPk egindako zuzenketak azaltzeko.
Zehazki, 38 zuzenketa aurkeztu dizkie EAJren eta EH Bilduren proposamenei, hain zuzen, euskara eskakizunak baliogabetu dituzten hainbat epairen ondotik, hizkuntza-eskakizunei segurtasun juridikoa emateko asmoz egin duten proposamenari.
PPren bozeramaileak uste du EAJren eta PSEren artean izandako talkek eta “ustelkeria kasuek” ez dutela eragingo EAJk PSOEri Kongresuan emandako babesean. Gainera, kritikatu egin du EAJren eta EH Bilduren arteko "lehia", hizkuntza-politiken alorrean.
EAJri egotzi dio EH Bilduri abstentzioa eskatzeak argi erakusten duela "etsi-etsian" dabilela, eta defendatu du egungo euskara politikek ez dutela emaitza onik eman, ez delako "euskara gehiago hitz egiten". Are gehiago, politika horiek “neurrigabeak” direla uste du.
Testuinguru horretan, PPk euskara derrigorrezkoa den lanpostuak % 50era mugatzea proposatu du, eta profilak irizpide objektiboen eta eremu bakoitzeko errealitatearen arabera egokitzea.
Enplegu Publikoaren Legeari zuzenketak egiteko epea bukatuta, jarrerek elkarrengandik oso aldenduta jarraitzen dute
Azken orduetan, zuzenketak erregistratu eta beren jarrerak azaldu dituzte talde parlamentarioek, eta agerian geratu da zein urrun dagoen administrazioan euskararen etorkizunerako funtsezkotzat jotzen den legea erreformatzeko akordioa.
Koldo Garciak bere "errugabetasuna" defendatu du eta maskaren erosketan erabakitzeko ahalmenik ez zuela gaineratu du
Maskarak iruzurra eginda erosi ziren ala ez ikertzeko egiten ari diren epaiketan, Abalosen aholkulari izandakoak esan du ez duela gogoratzen esleipena egokitu zitzaion eskaintza Aldamak igorri ote zion.
PSE-EEk hizkuntza eskakizunei buruzko eztabaida gelditzea eskatu du, gero eta "polarizazio" handiagoa dagoelako
Sozialistek hizkuntza-indizeak legez blindatzea proposatu dute, arnasguneetan izan ezik, eta EAJren proposamenean "justifikaziorik gabeko gehiegikeriak" egon daitezkeela ohartarazi dute.
Josu Aztiria (EH Bildu): "EAJk ez digu proposamenik aurkeztu; gainera, abstentzio akritikoa nahi dute, eta ez dugu ulertzen"
EH Bilduren legebiltzarkidea Euskadi Irratian izan da, besteak beste, Euskal Enplegu Publikoaren Legeari buruz hitz egiteko. EAJren planteamendua "ez da serioa", haren ustez. "Atzo, negoziaziorik gabe, jakin genuen abstenitu gaitezela eskatzen dutela. Guk duela hilabete pasatu genien gure proposamena, eta ez dugu erantzunik izan", azpimarratu du.
EH Bilduk "progresibotasun indizea zehaztu" du, hizkuntza-eskakizunen inguruko "akordio inklusiboa" ahalbidetzeko
Halaber, EAJren testuan egin duten zuzenketen artean propio nabarmendu dute bi hizkuntza ofizialak ezagutzea "nahitaezkoa" dela.
EAJk deitoratu du PSE-EE ez dela eurekin harremanetan jarri AArekin sortutako Estebanen irudiak eragindako polemikaren ostean
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, Espainiako Gobernuko Presidentetzatik alderdi jeltzalearekin harremanetan jarri diren arren, PSE-EEk Aitor Estebanen AAz sortutako irudia zabaldu osteko polemikaren ondorioz, euskal sozialistek "oraindik" ez dute haiekin hitz egin.
PPren B kutxaren auziko ikertzailearen esanetan, Rajoy ez aipatzeko eskatu zioten
Era berean, txostenean Maria Dolores de Cospedal PPren idazkari nagusi ohiaren izena ematen utzi ez ziotela ziurtatu du, kontu bat haren izenean agertzen zen arren.
Lan-eskaintza guztietan hizkuntza eskakizunaren derrigortasuna geroratzeko aukera ezartzea proposatu du EAJk
Sozialistekin akordioa erdiestea ezinezkoa izan ondoren, EH Bilduri eskari zuzena egin dio EAJk: "abstentzioaren bidez" jeltzaleen planteamendua ahalbidetzea, eta hortik aurrera, elkarrekin "emaitzak ebaluatu" eta "hurrengo urratsak" adostea.
Lehendakaria EAJren eta PSE-EEren arteko tentsioa baretzen saiatu da, eta Jardunbide Politiko Eredugarriaren aldeko Ituna mahaigaineratu du
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak azaldu duenez, EAJren eta PSEren sailburu guztiek itun horri “lotzea” onartu dute. “Gaur inoiz baino indar handiagoa du”, adierazi du.