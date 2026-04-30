Enplegu Publikoaren Legea
PPren ustez PSE-EE "plantak egiten dabil", eta kritikatu du euskara arloko politiketan "konplizea" dela

Laura Garridok EAJren eta EH Bilduren hizkuntza politikak babestea leporatu dio PSEri, eta enplegu publikoan euskarari buruz egindako erreformak kritikatu ditu.

garrido euskera
Laura Garrido, PPren bozeramailea Eusko Legebiltzarrean. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearen ustez, sozialistak “plantak egiten ari dira” EAJrekin Lan Eskaintza Publikoetan euskara blindatzeari buruzko negoziazioetan, eta kritikatu du Euskadin martxan jarritako hizkuntza politiketan “konplizeak” izan direla. Bien bitartean, ostegun honetan, PSE-EEk berriro eskatu du enplegu publikoko hizkuntza-eskakizunei buruzko eztabaida geldiarazteko, gero eta "polarizazio" handiagoa baitakar.

Garridok adierazpenok egin ditu prentsaurreko batean, Eusko Legebiltzarrean, Santiago Lopez kidearekin batera, Enplegu Publikoaren Legearen erreformari PPk egindako zuzenketak azaltzeko.

Zehazki, 38 zuzenketa aurkeztu dizkie EAJren eta EH Bilduren proposamenei, hain zuzen, euskara eskakizunak baliogabetu dituzten hainbat epairen ondotik, hizkuntza-eskakizunei segurtasun juridikoa emateko asmoz egin duten proposamenari.

PPren bozeramaileak uste du EAJren eta PSEren artean izandako talkek eta “ustelkeria kasuek” ez dutela eragingo EAJk PSOEri Kongresuan emandako babesean. Gainera, kritikatu egin du EAJren eta EH Bilduren arteko "lehia", hizkuntza-politiken alorrean.

EAJri egotzi dio EH Bilduri abstentzioa eskatzeak argi erakusten duela "etsi-etsian" dabilela, eta defendatu du egungo euskara politikek ez dutela emaitza onik eman, ez delako "euskara gehiago hitz egiten". Are gehiago, politika horiek “neurrigabeak” direla uste du. 

Testuinguru horretan, PPk euskara derrigorrezkoa den lanpostuak % 50era mugatzea proposatu du, eta profilak irizpide objektiboen eta eremu bakoitzeko errealitatearen arabera egokitzea.

Eusko Legebiltzarra Euskadiko Alderdi Popularra PSE EE EAJ-PNV EH Bildu Politika

Josu Aztiria (EH Bildu): "EAJk ez digu proposamenik aurkeztu; gainera, abstentzio akritikoa nahi dute, eta ez dugu ulertzen"

EH Bilduren legebiltzarkidea Euskadi Irratian izan da, besteak beste, Euskal Enplegu Publikoaren Legeari buruz hitz egiteko. EAJren planteamendua "ez da serioa", haren ustez. "Atzo, negoziaziorik gabe, jakin genuen abstenitu gaitezela eskatzen dutela. Guk duela hilabete pasatu genien gure proposamena, eta ez dugu erantzunik izan", azpimarratu du.

