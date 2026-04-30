La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha asegurado que el "desmarque" de los socialistas en las negociaciones con el PNV sobre el blindaje del euskera en las OPE es "ficticio" porque el PSE ha sido "cómplice absoluto" en todas las políticas lingüísticas que se han puesto en marcha en Euskadi. Este jueves PSEE ha vuelto a pedir que se frene el debate sobre los perfiles lingüísticos en el empleo público ante su creciente "polarización".

Las declaraciones se han realizado en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, durante una comparecencia junto a su compañero Santiago López para explicar las enmiendas del PP a la reforma de la Ley de Empleo Público.

En concreto, los populares vascos han presentado 38 enmiendas a las propuestas del PNV y EH Bildu con el objetivo de dar seguridad jurídica a los perfiles lingüísticos tras varias sentencias que han anulado requisitos de euskera.

Garrido ha subrayado que los choques entre PNV y PSE no afectarán al apoyo del PNV al PSOE en el Congreso, pese a los “casos de corrupción”. También ha criticado la “competencia” entre PNV y EH Bildu por las políticas lingüísticas.

Acusa al PNV de estar “ un tanto desesperado” de pedir la abstención de EH Bildu a su propuesta, y ha defendido que las actuales políticas de euskera no han dado buen resultado porque "no se habla más euskera". Considera, además, que son “desproporcionadas”. El PP propone limitar al 50 % los puestos con euskera obligatorio y ajustar los perfiles según criterios objetivos y la realidad de cada zona.