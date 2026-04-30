El PP ve “ficticio” el desmarque del PSE-EE y lo acusa de ser “cómplice” de las políticas del euskera
Laura Garrido ha acusado al PSE de mantener su apoyo a las políticas lingüísticas del PNV y EH Bildu y ha criticado las reformas sobre el euskera en el empleo público.
La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha asegurado que el "desmarque" de los socialistas en las negociaciones con el PNV sobre el blindaje del euskera en las OPE es "ficticio" porque el PSE ha sido "cómplice absoluto" en todas las políticas lingüísticas que se han puesto en marcha en Euskadi. Este jueves PSEE ha vuelto a pedir que se frene el debate sobre los perfiles lingüísticos en el empleo público ante su creciente "polarización".
Las declaraciones se han realizado en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, durante una comparecencia junto a su compañero Santiago López para explicar las enmiendas del PP a la reforma de la Ley de Empleo Público.
En concreto, los populares vascos han presentado 38 enmiendas a las propuestas del PNV y EH Bildu con el objetivo de dar seguridad jurídica a los perfiles lingüísticos tras varias sentencias que han anulado requisitos de euskera.
Garrido ha subrayado que los choques entre PNV y PSE no afectarán al apoyo del PNV al PSOE en el Congreso, pese a los “casos de corrupción”. También ha criticado la “competencia” entre PNV y EH Bildu por las políticas lingüísticas.
Acusa al PNV de estar “ un tanto desesperado” de pedir la abstención de EH Bildu a su propuesta, y ha defendido que las actuales políticas de euskera no han dado buen resultado porque "no se habla más euskera". Considera, además, que son “desproporcionadas”. El PP propone limitar al 50 % los puestos con euskera obligatorio y ajustar los perfiles según criterios objetivos y la realidad de cada zona.
Te puede interesar
Finaliza el plazo de enmiendas para la reforma de la Ley de Empleo Público en un clima de posiciones completamente alejadas
Durante las últimas horas, los grupos parlamentarios han ido registrando su enmiendas y expresando sus posturas, poniéndose de manifiesto lo alejado que se encuentra el acuerdo para la reforma de una ley considerada clave para el futuro del euskera en la administración.
Koldo García defiende su “inocencia” y asegura que no decidió “nada" en la compra de mascarillas
Durante su declaración como acusado ante el Supremo, el ex asesor de Ábalos ha señalado que trasladó más de una oferta y que no recuerda si la elegida le llegó a través de Aldama.
El PSE-EE pide frenar el debate sobre los perfiles lingüísticos en el empleo público ante su creciente "polarización"
Los socialistas proponen blindar por ley los índices lingüísticos, con excepción en los arnasgunes, y advierten de posibles “excesos injustificados” en la propuesta del PNV.
Josu Aztiria (EH Bildu): "El PNV no nos ha presentado ninguna propuesta; además, plantean una abstención acrítica y no lo entendemos"
El parlamentario de EH Bildu ha estado en Euskadi Irratia para hablar, entre otras cosas, sobre la Ley de Empleo Público Vasco. El planteamiento del PNV "no es serio", a su juicio. "Ayer nos enteramos sin ninguna negociación que piden nuestra abstención. Nosotros pasamos les pasamos nuestra propuesta hace un mes y no hemos tenido respuesta", ha subrayado.
EH Bildu "concreta el índice de progresividad" para "posibilitar un acuerdo inclusivo" sobre los perfiles lingüísticos
En cuanto a la proposición de ley del PNV, EH Bildu le ha registrado dos enmiendas, en las que fija como principio general que el conocimiento de las dos lenguas oficiales debe ser obligatorio para el acceso a un empleo público e incorpora el índice de progresividad.
El PNV lamenta que el PSE-EE no ha contactado con ellos tras la polémica por la imagen de Esteban creada con IA
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Diez Antxustegi, ha afirmado que, aunque desde la Presidencia del Gobierno de España han contactado con el partido jeltzale tras la polémica por la difusión por parte del PSE-EE de una imagen de Aitor Esteban creada con Inteligencia Artificial, desde el partido socialista de Euskadi "todavía" nadie ha hablado con ellos sobre este asunto.
El investigador de la caja B del PP sostiene que se le instó a que no apareciera Rajoy
También asegura que no se le permitió reflejar en el informe el nombre de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que aparecía como persona apoderada de una cuenta.
El PNV propone que todas las ofertas públicas permitan acreditar más tarde el perfil lingüístico en algunos puestos
Después de fracasar el intento de acuerdo con los socialistas, la formación jeltzale ha emplazado a EH Bildu a "facilitar con una abstención" la aprobación de la proposición de ley del PNV y abrir un proceso para "evaluar" más adelante los resultados.
El lehendakari trata de calmar la tensión entre el PNV y el PSE-EE, y apela al “Pacto por una actividad política ejemplar”
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha explicado que todos los consejeros del PNV y el PSE han asumido "ceñirse" a este pacto. "Tiene hoy más vigencia que nunca", ha indicado