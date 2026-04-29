El lehendakari trata de calmar la tensión entre el PNV y el PSE, y apela al “Pacto por una actividad política ejemplar”
La celebración de San Prudencio este martes había obligado a retrasar la reunión del Consejo de Gobierno a la jornada de hoy, miércoles, de manera que los consejeros del PNV y PSE se han visto las caras pocas horas después de que estallase la última polémica entre ambas formaciones. En esta reunión, el lehendakari, Imanol Pradales, ha buscado calmar las aguas y ha recordado a los consejeros del Gobierno Vasco el "Pacto por una actividad ejemplar", que aprobaron en 2024.
Esta situación ha trascendido a través de la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, que ha explicado lo acontecido en la reunión del Consejo de Gobierno en la rueda de prensa posterior. Lo ha hecho después de que, en el Congreso, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzase un mensaje conciliador con respecto al PNV.
“Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV”, ha señalado Sánchez, respondiendo a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero.
El PSE, no obstante, ha evitado eliminar el mensaje que motivó la polémica, en el que se veía a Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, lanzándose a una piscina. El mensaje ha tenido ya más de un millón de visualizaciones.
Todos los consejeros
Según ha indicado Ubarretxena, todos los consejeros del PNV y del PSE han asumido "ceñirse" a este pacto "que tiene hoy más vigencia que nunca" para "prestigiar la acción política" y que tenga "credibilidad”. "Es nuestra hoja de ruta", ha asegurado.
"Es un pacto que desde el Consejo de Gobierno asumimos y hoy más que nunca, todos los consejeros y todas las consejeras hemos estado de acuerdo en que esta es y debe ser nuestra hoja de ruta, y que no nos vamos a despistar", ha asegurado.
Te puede interesar
Aldama afirma que Koldo le pidió ayuda para que empresas constructoras financiaran el PSOE
Durante su comparecencia en el juicio por el caso mascarillas, el empresario ha explicado que había que hacer que algunas constructoras ganaran las licitaciones de obras para que posteriormente financiaran el PSOE.
El debate sobre los requisitos lingüísticos afronta su desenlace sin acuerdo cerrado
El Parlamento Vasco encara las últimas horas antes del cierre del plazo de enmiendas a la reforma de la Ley de Empleo Público, en un contexto de negociación entre PNV, EH Bildu y PSE-EE para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el euskera en las OPE.
Pedro Sánchez tiende la mano al PNV y elige su "buena compañía" para acabar la legislatura
"Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente", ha subrayado Vaquero. "Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco", le ha contestado Sánchez.
Será noticia: Brecha entre el PNV y el PSE-EE, final de la FIBA del Surne Bilbao y EAU abandona la OPEP
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El PNV cancela una reunión con los socialistas prevista para hoy, tras el "indecente" mensaje del PSE en redes
Aitor Esteban había señalado en Euskadi Irratia que las negociaciones sobre el nuevo estatus "han avanzado" y que "hay base" para trabajar. Los socialistas han respondido con un montaje del propio líder del PNV publicado en redes sociales, algo que ha soliviantado a los jeltzales.
EH Bildu ve "con prudente satisfacción" el proyecto para Lemoiz
Aunque todavía le "falta información", EH Bildu celebra el anuncio del Gobierno Vasco para Lemoiz. "Ésta a ha sido una reivindicación histórica de EH Bildu, concebir la zona de una manera integral. Es necesario y tiene cabida atraer a este entorno otra serie de actividades", ha dicho Iker Casanova, portavoz de EH Bildu en Bizkaia.
España aumenta el gasto militar hasta los 40 000 millones de euros y entra en el ranking de los 15 países que más gastan
En un informe publicado este lunes, el Centre Delàs incluye en esta partida gastos que considera de naturaleza militar como investigación, operaciones en el exterior, partidas industriales, etcétera, y denuncia que elevan el gasto al 2,42 % del PIB.
El Congreso reactiva la ley de nacionalidad para saharauis y los grupos buscan acordar cambios
El socio minoritario del Gobierno español planteará a los grupos media docena de enmiendas transaccionales para ver si concitan consenso y permiten avanzar en la ponencia. Con esas enmiendas sintetizan las propuestas registradas por casi todas las formaciones a excepción de las del PP, que no han visto opción de sintetizar.
Los cuatro asesinatos de presidentes en EE.UU. y la media docena que sobrevivieron: ¿por qué se repite la historia en Estados Unidos?
El tercer atentado contra Trump evidencia la recurrencia de los intentos de magnicidio en Estados Unidos, que algunos analistas vinculan con el permisivo acceso a las armas de fuego.