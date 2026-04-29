El lehendakari trata de calmar la tensión entre el PNV y el PSE, y apela al “Pacto por una actividad política ejemplar”

La celebración de San Prudencio este martes había obligado a retrasar la reunión del Consejo de Gobierno a la jornada de hoy, miércoles, de manera que los consejeros del PNV y PSE se han visto las caras pocas horas después de que estallase la última polémica entre ambas formaciones. En esta reunión, el lehendakari, Imanol Pradales, ha buscado calmar las aguas y ha recordado a los consejeros del Gobierno Vasco el "Pacto por una actividad ejemplar", que aprobaron en 2024.

Esta situación ha trascendido a través de la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, que ha explicado lo acontecido en la reunión del Consejo de Gobierno en la rueda de prensa posterior. Lo ha hecho después de que, en el Congreso, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzase un mensaje conciliador con respecto al PNV.

“Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV”, ha señalado Sánchez, respondiendo a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero.

El PSE, no obstante, ha evitado eliminar el mensaje que motivó la polémica, en el que se veía a Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, lanzándose a una piscina. El mensaje ha tenido ya más de un millón de visualizaciones.

Todos los consejeros

Según ha indicado Ubarretxena, todos los consejeros del PNV y del PSE han asumido "ceñirse" a este pacto "que tiene hoy más vigencia que nunca" para "prestigiar la acción política" y que tenga "credibilidad”. "Es nuestra hoja de ruta", ha asegurado.

"Es un pacto que desde el Consejo de Gobierno asumimos y hoy más que nunca, todos los consejeros y todas las consejeras hemos estado de acuerdo en que esta es y debe ser nuestra hoja de ruta, y que no nos vamos a despistar", ha asegurado.