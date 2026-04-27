Los cuatro asesinatos de presidentes en EE.UU. y la media docena que sobrevivieron: ¿por qué se repite la historia en Estados Unidos?

Un dato demoledor atraviesa la historia de Estados Unidos: cuatro de sus presidentes han sido asesinados en el cargo. Media docena de presidentes más han logrado sobrevivir a atentados de todo cariz a lo largo de los últimos casi 200 años. La historia se repite con el tercer intento de atentado contra Donald Trump, y una parte del país trata de analizar los porqués de esta constante.

Los cuatro asesinatos

El asesinato de Abraham Lincoln en 1865 inaugura la historia de los magnicidios contra presidentes de Estados Unidos. Aquel crimen es elocuente de la tensión entre polarización y reconciliación. La Guerra Civil estadounidense acababa de terminar y el presidente representaba, al mismo tiempo, victoria y herida abierta. También representaba la idea de reconciliación. John Wilkes Booth, un actor y conspirador simpatizante de los Estados Confederados, disparó contra Lincoln en el Ford's Theatre y trató de acabar con la idea de reconciliación.

Apenas 16 años después, en 1881, James A. Garfield, el vigésimo presidente de Estados Unidos, fue tiroteado en la estación de tren de Baltimore por Charles J. Guiteau. El asesino no era esta vez un conspirador, sino un hombre frustrado y con problemas mentales que se sentía ignorado por el sistema.

Aunque Garfield sobrevivió inicialmente al atentado, su estado se fue deteriorando durante semanas debido a infecciones agravadas por prácticas médicas inadecuadas.

En el caso de William McKinley, en 1901, la razón fundamental que operó fue de carácter ideológico. Tuvo mucho que ver con el contexto sociopolítico que se vivía. La acelerada industrialización norteamericana había generado grandes desigualdades y fuertes tensiones sociales. El movimiento obrero ganaba fuerza, y el anarquismo logró cierto predicamento en grandes entornos industriales, influido por las ideas de Emma Goldman, “la mujer más peligrosa de América” para el FBI y los conservadores norteamericanos.

Leon Czolgosz, muy influido por Goldman, acudió a una recepción pública de McKinley en el llamado Templo de la Música. Mientras saludaba a los asistentes, Czolgosz se acercó como si fuera a estrecharle la mano y a corta distancia le disparó dos veces. El autor del crimen había ocultado un revólver bajo un pañuelo blanco que fingía cubrir una herida en la mano.

El asesinato de John F. Kennedy en 1963 es mucho más conocido, y también ha sido mucho más debatido. Un coche descapotable, cámaras, ruido, tres disparos… Y el intrincado contexto del momento de mayor tensión de la Guerra Fría. Las imágenes del atentado, captadas en plena vía pública, son un elemento icónico de una época.

Lee Harvey Oswald fue detenido como autor material, y la versión oficial sostiene que actuó en solitario. Las inconsistencias detectadas en la investigación y el clima político de la época han hecho que el caso siempre haya estado rodeado de un halo de sospecha y reforzaron la hipótesis de una conspiración en el contexto de la Guerra Fría ha tenido mucho predicamento.

Además de estos cuatro magnicidios, Andrew Jackson, en 1835; Harry S Truman, en 1950; Gerald Ford, en dos ocasiones en 1975; Ronald Reagan, en 1981; y Donald Trump, en tres ocasiones, han sobrevivido a intentos de atentado estando en el cargo.

Siendo aún candidato, Theodore Roosevelt recibió en 1912 un disparo en el pecho mientras hacía campaña en Milwaukee para el efímero Partido Progresista. En ese momento tomó una decisión insólita: subió al estrado y decidió seguir adelante con su intervención. Habló durante unos 90 minutos ante el público, comenzando con una frase que quedaría para la posteridad: “Señoras y señores, no sé si entienden del todo que acabo de recibir un disparo, pero se necesita más que eso para matar a un alce”.