Esteban lamenta el "inmovilismo" del PSE tras su crítica a PNV por el blindaje del euskera

El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado "dolido" por las críticas del PSE-EE a la postura de su partido en relación al blindaje del euskera para acceder a un empleo público y ha indicado que acusaría a los socialistas de "absoluto inmovilismo" en este asunto. Esteban ha señalado que su partido trabaja para lograr una seguridad jurídica "para todos" los que se presenten a una oferta pública de empleo.