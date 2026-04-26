Ley de empleo público
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Esteban lamenta el "inmovilismo" del PSE tras su crítica a PNV por el blindaje del euskera

GERNIKA (BIZKAIA), 26/04/2026.- El presidente del Partido NAcionalista Vasco, Aitor Estebna, se dirige a medios de comunicación durante la conmemoración del 89 aniversario del bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil, este domingo, en Gernika, País Vasco. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Estebanek PSEren "immobilismoa" deitoratu du, EAJri euskara blindatzeagatik kritika egin ostean
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EITB

Última actualización

El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado "dolido" por las críticas del PSE-EE a la postura de su partido en relación al blindaje del euskera para acceder a un empleo público y ha indicado que acusaría a los socialistas de "absoluto inmovilismo" en este asunto. Esteban ha señalado que su partido trabaja para lograr una seguridad jurídica "para todos" los que se presenten a una oferta pública de empleo.

EAJ-PNV Euskera Política

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