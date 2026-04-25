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Mónica García anuncia que se presentará como candidata a la Comunidad de Madrid

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Monica Garciak iragarri du Madrilgo Erkidegorako hautagai gisa aurkeztuko dela
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EITB

Última actualización

La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha anunciado su intención de ser la candidata de la formación en las elecciones autonómicas de 2027 para que "se vaya" la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y "sus políticas dañinas". 

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