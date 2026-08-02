Sare y Etxerat se movilizan en las playas para demandar "la meta" de una Euskadi "sin presos" de ETA
La red ciudadana Sare y la asociación de familiares y amigos de presos y exiliados políticos vascos, Etxerat, han vuelto a movilizarse en 11 playas de Bizkaia y Gipuzkoa para reclamar "una solución definitiva" en la cuestión de los presos de ETA. Ambas han mostrado su esperanza de que esta sea "la última" movilización en los arenales vascos y se alcance definitivamente "la meta" de "una Euskal Herria sin reclusos", una reclamación que volverá a las calles de Bilbao con la manifestación del 9 de enero de 2027.
Ambas asociaciones han apostado por "profundizar" en la aplicación de una política de penitenciaria ordinaria para que estos internos "recuperen la libertad", sobre todo "los 45 que todavía permanecen en régimen cerrado".
En el acto de la playa de Ondarreta, en San Sebastián, representantes de Sare y Etxerat ha leído un manifiesto en el que subrayan "la necesidad y voluntad de alcanzar una solución definitiva para la cuestión de las personas presas".
"Durante años nos hemos movilizado el primer fin de semana de agosto en esta dinámica que hemos denominado movilización de las playas, y tenemos claro cuál es nuestro objetivo: que esta sea la última vez que tengamos que celebrar esta movilización. Porque eso significaría que, avanzando hacia la aplicación de la legislación ordinaria, la sociedad vasca ya no tendría que movilizarse cada verano en las playas", han destacado.
Para ello, creen que el camino es "seguir profundizando" en la aplicación de una política de penitenciaria ordinaria "y que las 45 personas presas que todavía permanecen en régimen cerrado —32 de ellas pertenecientes al Colectivo oficial de Presos de ETA, EPPK— comiencen a recuperar la libertad".
"Si queremos superar definitivamente los escenarios del pasado y mirar hacia la convivencia y el futuro, será imprescindible dar también una solución a la situación de las 13 personas exiliadas y las 3 deportadas que continúan viviendo fuera de Euskal Herria desde hace años", ha señalado en alusión a los huidos al extranjero.
Apuesta por la paz, la resolución y la convivencia
"Es el momento de abrir las puertas a la paz, a la resolución y a la convivencia. Es el momento de dar una solución a una cuestión que durante tantos años ha provocado y sigue creando un enorme sufrimiento. Quienes representamos a la mayoría de la sociedad vasca lo tenemos claro, queremos y necesitamos llegar a la meta: el día en que todas y todos estén en casa", han subrayado.
De cara a la próxima manifestación de principios de año en Bilbao, han señalado que harán "el mayor esfuerzo realizado hasta ahora para simbolizar el 9 de enero de 2027 que queremos cruzar una meta, para reivindicar que queremos una Euskal Herria sin personas presas", han concluido.
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