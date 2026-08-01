El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado una reunión extraordinaria y urgente de los ministros del Interior de la Unión Europea para abordar la crisis migratoria desencadenada esta semana en Ceuta.

La petición llega después de enviar una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que expresa su "seria preocupación" por la respuesta de algunos gobiernos europeos tras la llegada de más de 50.000 migrantes a la ciudad autónoma.

En la misiva, Sánchez critica especialmente las iniciativas que han cuestionado la gestión española de la crisis e, incluso, han planteado medidas como la exclusión temporal de España del espacio Schengen. A su juicio, estas reacciones están impulsadas por "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos" y contradicen los principios de solidaridad que deben regir la actuación de la Unión Europea.

Críticas a la reacción de Italia

El jefe del Ejecutivo califica de "egoísta", "polarizadora" e "ilegal" la decisión anunciada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de cerrar las fronteras con España como respuesta a la situación en Ceuta.

Sánchez sostiene que la reacción de algunos socios comunitarios es desproporcionada y recuerda que Ceuta no forma parte del espacio Schengen. Además, subraya que España ha conseguido retornar "a la práctica totalidad" de los migrantes que accedieron de forma irregular y evitar desplazamientos posteriores hacia otros países europeos.

También defiende que, según datos de Frontex, España es una de las fronteras exteriores menos permeables de la Unión Europea y destaca que, en los últimos cinco años, las entradas irregulares por la frontera sur española han sido la mitad de las registradas en Italia.

Petición de una videoconferencia urgente

Ante esta situación, Sánchez ha solicitado a la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea la convocatoria urgente de una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior.

El objetivo es fijar una respuesta coordinada ante crisis migratorias de estas características y reafirmar que la protección de las fronteras exteriores de la Unión es una responsabilidad compartida entre todos los Estados miembros.

Defensa de la política migratoria española

En la carta dirigida a Von der Leyen, el presidente del Gobierno reivindica la política migratoria aplicada por España durante los últimos años y asegura que ha permitido reducir de forma significativa las llegadas irregulares.

Sánchez también recuerda que España ha colaborado con otros socios europeos en anteriores crisis migratorias, como la acogida de personas llegadas a través de Lampedusa en 2023, y confía en que la Comisión Europea lidere una respuesta "rápida, eficaz y coordinada" junto con los Estados miembros y las autoridades marroquíes.