Alrededor de 69.500 migrantes han regresado ya a Marruecos desde Ceuta ante la falta de alimentos y agua

Mohamed, un menor de 15 años procedente de Fez, ha asegurado que llegó el sábado y que durante tres días no recibió comida. "Tenemos sueños que cumplir y mucho talento, pero Marruecos no nos quiere allí", ha afirmado. Su intención, como la de otros jóvenes, es volver a Castillejos, reponer fuerzas e intentar nuevamente el cruce con la esperanza de ser acogido en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

También Ahmed y Youssef, de 20 y 21 años y procedentes de Chauen, han explicado que decidieron desplazarse a la frontera tras ver en Instagram que era fácil cruzar hacia España. Ambos aseguran que no actuaron alentados por mafias y atribuyen su decisión a la falta de oportunidades laborales en Marruecos. "En Marruecos no hay trabajo o los salarios son bajos. Gano 3.000 dirhams al mes, unos 280 euros", ha señalado Youssef, quien también prevé volver a intentarlo tras comer y descansar.

Otros migrantes, como Ashraf, de 32 años y natural de Ifrán, afirman que su estrategia consiste en permanecer en Ceuta hasta que disminuya el número de personas llegadas, con la esperanza de encontrar trabajo o desplazarse posteriormente a la Península. Ashraf critica la "estrategia de la Policía" pidiendo a los comercios que cierren para obligar a los migrantes a volver a territorio marroquí, y también carga contra sus compatriotas residentes en la Ciudad Autónoma por no ayudarles y, en algunas ocasiones, hasta agredirles "con cuchillos".

En su opinión, la gente sale en masa de Marruecos por las condiciones de vida, aunque cree que lo ocurrido es "una decisión política". "Si Marruecos quiere, por la frontera no pasa ni un mosquito", ha ironizado, añadiendo que esas críticas no las hace en su país porque por protestar le puede cae "una pena de 20 años a cada uno".