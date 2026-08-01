Crisis migratoria
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Alrededor de 69.500 migrantes han regresado ya a Marruecos desde Ceuta ante la falta de alimentos y agua

Algunos migrantes sostienen que volverán a intentarlo y critican la "estrategia de la Policía" pidiendo a los comercios que cierren. La cifra de fallecidos asciende a 67 personas.

FOTODELDÍA CEUTA, 31/07/2026.- Varios migrantes en la costa española de Ceuta, este viernes. El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando. EFE/ Reduan Dris
Miles de migrantes han regresado a Marruecos ante la falta de alimentas
Euskaraz irakurri: 69.500 migratzaile inguru itzuli dira Marokora Ceutatik, elikagai eta ur faltagatik
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EITB

Última actualización

Las Fuerzas de Seguridad estiman que más de 69.500 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta tras las llegadas masivas registradas en los últimos días, especialmente el jueves. El cierre generalizado de comercios y la dificultad para acceder a alimentos y agua en la ciudad autónoma están acelerando estos retornos, aunque muchos migrantes aseguran que su intención es reponer fuerzas en Marruecos para intentar cruzar de nuevo a España.

La cifra de fallecidos, mientras, asciende a 67 personas, mientras que Marruecos ha detenido a 70 migrantes por incidentes de diversa consideración.

El Gobierno español cifró inicialmente en 50.000 las personas que habían accedido de forma irregular a la ciudad autónoma, mientras que el Ejecutivo ceutí elevó esa estimación hasta las 60.000. La cifra de llegadas, sin embargo, debía ser claramente superior.

No en vano, según las fuentes consultadas, el número de retornados rondaba las 70.000 personas esta mañana, un dato que consideran preciso, ya que resulta más sencillo contabilizar las salidas que las entradas producidas por distintos puntos de la frontera.

Cierre total de bares y supermercados

A lo largo de las últimas horas, miles de personas han emprendido el camino de regreso hacia Marruecos. Entre los motivos figuran el acuerdo alcanzado entre España y Marruecos para proceder a las repatriaciones, pero también la imposibilidad de cubrir necesidades básicas en Ceuta, donde el cierre generalizado de comercios, supermercados y bares ha dificultado el acceso a comida y agua.

Varios migrantes han explicado que su intención es regresar temporalmente a la localidad marroquí de Castillejos para alimentarse, descansar y recuperar fuerzas antes de intentar cruzar de nuevo a España. Algunos sostienen que el dispositivo policial en la frontera sigue siendo insuficiente y creen que tendrán nuevas oportunidades para acceder a Ceuta.

GRAF5224. CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Varios migrantes en las calles Castillejos (Marruecos). Las Fuerzas de Seguridad estiman que unas 53.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta después de las llegadas masivas de los últimos días, en especial el jueves, según ha informado a EFE fuentes policiales. El Gobierno estimó en un principio en 50.000 el número de personas llegadas de forma irregular a la ciudad autónoma, una cifra que el Ejecutivo ceutí elevaba a 60.000. EFE/ Mar Marín

Migrantes en las calles Castillejos (Marruecos). Foto: EFE

La intención de intentarlo de nuevo

Mohamed, un menor de 15 años procedente de Fez, ha asegurado que llegó el sábado y que durante tres días no recibió comida. "Tenemos sueños que cumplir y mucho talento, pero Marruecos no nos quiere allí", ha afirmado. Su intención, como la de otros jóvenes, es volver a Castillejos, reponer fuerzas e intentar nuevamente el cruce con la esperanza de ser acogido en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

También Ahmed y Youssef, de 20 y 21 años y procedentes de Chauen, han explicado que decidieron desplazarse a la frontera tras ver en Instagram que era fácil cruzar hacia España. Ambos aseguran que no actuaron alentados por mafias y atribuyen su decisión a la falta de oportunidades laborales en Marruecos. "En Marruecos no hay trabajo o los salarios son bajos. Gano 3.000 dirhams al mes, unos 280 euros", ha señalado Youssef, quien también prevé volver a intentarlo tras comer y descansar.

Otros migrantes, como Ashraf, de 32 años y natural de Ifrán, afirman que su estrategia consiste en permanecer en Ceuta hasta que disminuya el número de personas llegadas, con la esperanza de encontrar trabajo o desplazarse posteriormente a la Península. Ashraf critica la "estrategia de la Policía" pidiendo a los comercios que cierren para obligar a los migrantes a volver a territorio marroquí, y también carga contra sus compatriotas residentes en la Ciudad Autónoma por no ayudarles y, en algunas ocasiones, hasta agredirles "con cuchillos".

En su opinión, la gente sale en masa de Marruecos por las condiciones de vida, aunque cree que lo ocurrido es "una decisión política". "Si Marruecos quiere, por la frontera no pasa ni un mosquito", ha ironizado, añadiendo que esas críticas no las hace en su país porque por protestar le puede cae "una pena de 20 años a cada uno".

GRAF5224. CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Varios migrantes descansan en una rotonda en Castillejos (Marruecos). Las Fuerzas de Seguridad estiman que unas 53.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta después de las llegadas masivas de los últimos días, en especial el jueves, según ha informado a EFE fuentes policiales. El Gobierno estimó en un principio en 50.000 el número de personas llegadas de forma irregular a la ciudad autónoma, una cifra que el Ejecutivo ceutí elevaba a 60.000. EFE/ Mar Marín

Varios migrantes descansan en una rotonda en Castillejos (Marruecos). Foto: EFE

La mayoría de entre 18 y 35 años

Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y efectivos militares continúan recorriendo distintos puntos de la ciudad para informar a los migrantes que permanecen en Ceuta de que deben regresar a Marruecos. La mayoría son jóvenes marroquíes, varones, de entre 18 y 35 años que deambulan por diferentes barrios.

Por su parte, la Guardia Civil y el Grupo de Regulares número 54 del Ejército mantienen un dispositivo permanente en la playa del Tarajal para impedir nuevas entradas por mar. La ciudad continúa prácticamente paralizada desde el punto de vista comercial, con la mayoría de los establecimientos cerrados ante la inseguridad percibida por los vecinos tras la llegada masiva de migrantes.

Migración Marruecos Pedro Sánchez Política

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