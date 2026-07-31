Italia y Finlandia piden excluir a España del espacio Schengen, y Dinamarca y Suecia le exigen “fortalecer” su frontera

Los Gobiernos de Italia y Finlandia coinciden en proponer la exclusión de España de la zona Schengen, tras la crisis migratoria que ha estallado en Ceuta. Las ministras finlandesas del Interior, Mari Rantanen, y de Finanzas, Riikka Purra, han secundado este viernes la propuesta de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de excluir a España del espacio Schengen en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta.

Mientras, en Dinamarca, el ministro de Inmigración e Integración, el socialdemócrata Morten Bodskov, ha asegurado que el Gobierno en Copenhague “sigue de cerca la situación en España tras la llegada masiva de miles de migrantes al enclave español de Ceuta” y ha recordado que “la cooperación Schengen es crucial para asegurar las fronteras de la UE”.

En Suecia, asimismo, el primer ministro, Ulf Kristersson, ha recalcado que las autoridades de España deben "recuperar el control de la situación" en Ceuta, incidiendo en que el Ejecutivo escandinavo está listo para tomar medidas en caso de que se agrave la situación.



"Es importante que España actúe con prontitud para recuperar el control de la situación y cumplir con sus compromisos en el marco de la cooperación de Schengen", ha indicado Kristersson, del Partido Moderado.