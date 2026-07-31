Italia y Finlandia piden excluir a España del espacio Schengen, y Dinamarca y Suecia le exigen “fortalecer” su frontera
Los Gobiernos de Italia y Finlandia coinciden en proponer la exclusión de España de la zona Schengen, tras la crisis migratoria que ha estallado en Ceuta. Las ministras finlandesas del Interior, Mari Rantanen, y de Finanzas, Riikka Purra, han secundado este viernes la propuesta de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de excluir a España del espacio Schengen en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta.
Mientras, en Dinamarca, el ministro de Inmigración e Integración, el socialdemócrata Morten Bodskov, ha asegurado que el Gobierno en Copenhague “sigue de cerca la situación en España tras la llegada masiva de miles de migrantes al enclave español de Ceuta” y ha recordado que “la cooperación Schengen es crucial para asegurar las fronteras de la UE”.
En Suecia, asimismo, el primer ministro, Ulf Kristersson, ha recalcado que las autoridades de España deben "recuperar el control de la situación" en Ceuta, incidiendo en que el Ejecutivo escandinavo está listo para tomar medidas en caso de que se agrave la situación.
"Es importante que España actúe con prontitud para recuperar el control de la situación y cumplir con sus compromisos en el marco de la cooperación de Schengen", ha indicado Kristersson, del Partido Moderado.
Los reproches de Finlandia
Dinarmarca y Suecia, en este sentido, no han ido tan lejos como Finlandia, cuyo Gobierno ha sido el primero en secundar la propuesta de Italia de excluir a España de Schengen. En un mensaje en redes sociales, la ministra Rantanen, perteneciente al ultraconservador Partido de los Finlandeses, ha denunciado que España "ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen de la inmigración ilegal".
"Esto no puede continuar así", ha criticado la titular del Interior finlandesa, para mostrar su apoyo público a la iniciativa de Meloni que puso sobre la mesa "suspender" el espacio Schengen con España.
"Todos los países de Europa deben apoyar la propuesta de Meloni. Aquellos países que no cumplan con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", ha afirmado Rantanen.
En la misma línea, Purra ha llamado a "cerrar las puertas", en alusión al cierre de las fronteras, tras recalcar que "al menos" en Finlandia "no vendrá nadie de las invasiones de países en desarrollo avivadas por los socialistas".
El precedente de Meloni
El precedente al posicionamiento del Gobierno finlandés llegó desde Italia. La primera ministra, Giorgia Meloni, confirmó el jueves que se están estudiando "medidas extraordinarias" para proteger las fronteras, incluso la suspensión del espacio Schengen con España.
"Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas", escribió en sus redes sociales. Además de algunos gobiernos, como el finlandés, las formaciones anti-inmigración de toda Europa están apoyando la propuesta.
Mientras, el Gobierno de Francia ha anunciado que ha reforzado los controles fronterizos con el Estado español, una medida que afecta a los pasos fronterizos de Gipuzkoa y Navarra hacia Ipar Euskal Herria.
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