El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha atribuido parte de la crisis migratoria que vive Ceuta a la actuación de las mafias dedicadas al tráfico de personas, a las que ha acusado de aprovechar la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera para organizar la entrada masiva de migrantes.

Durante su comparecencia en Ceuta, Sánchez ha señalado que estas organizaciones criminales difundieron el mensaje de que la resolución judicial facilitaba el acceso a la ciudad autónoma, lo que, según ha explicado, contribuyó a desencadenar la llegada de miles de personas desde Marruecos.

Condena un "ataque" a la integridad territorial

El jefe del Ejecutivo ha calificado lo ocurrido como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial de España". Asimismo, ha trasladado a la ciudadanía ceutí el respaldo del conjunto del país y ha asegurado que el Gobierno es consciente de la "angustia" que está viviendo la población.

Sánchez ha garantizado que el Estado responderá con todos los medios necesarios para recuperar la normalidad y gestionar la situación en coordinación con las administraciones implicadas.

El Gobierno insiste en combatir a las redes criminales

El presidente ha defendido que la respuesta debe centrarse también en perseguir a las organizaciones que se lucran con la migración irregular y ha insistido en que el Ejecutivo actuará para evitar que vuelvan a repetirse episodios como el vivido en Ceuta.