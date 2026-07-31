Migrazio-krisia
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Sanchezek mafiei egotzi die Auzitegi Gorenaren epaia "modu interesatuan" baliatu izana Ceutan sarrera masiboa antolatzeko

Espainiako Gobernuko presidenteak Espainiaren "lurralde osotasunaren urraketa" gaitzetsi du, Ceutako itsas mugan buiak jarriko dituztela iragarri du, Atzerritarren Legea aldatzeko prest agertu da, eta Marokorekin lankidetzan aberriratzeak bizkortu nahi ditu.

Iragarkia
CEUTA (ESPAÑA), 31/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en Ceuta de miles de personas desde Marruecos y ha garantizado todas las medidas necesarias para hacerle frente, durante su comparecencia pública en la ciudad autónoma. Junto a él, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska (d). EFE/ Reduan Dris
18:00 - 20:00

Espainiako Gobernuko presidentea Ceutako Batzarrean egon da ostiral honetan. Argazkia: EFE.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak esan du Ceutan piztu den migrazio-krisiaren atzean, hein batean, pertsonen trafikoan aritzen diren mafien jarduna dagoela. Horren esanetan, talde kriminal horiek Auzitegi Gorenak mugako itzulketei buruz eman berri duen epaia modu interesatuan baliatu dute migratzaileen sarrera masiboa antolatzeko.

Gainera, Atzerritarren Legea aldatzeko aukera aztertzeko prest agertu da, mugako aberriratzeak bizkortzeko. Halaber, Ceuta eta Marokoren arteko itsas mugan buiak jarriko dituztela iragarri du.

Mafiek Auzitegi Gorenaren epaia baliatu dutela salatu du

Ceutan egindako agerraldian, Sanchezek esan du erakunde kriminal horiek zabaldu dutela ebazpen judizial horrek hiri autonomora sartzea errazten duela, eta horrek Marokotik milaka pertsona abiatzera bultzatu ditu, horren ustez.

Presidentearen esanetan, erantzunaren ardatzetako bat migrazio irregularrarekin etekina ateratzen duten sare kriminalen aurka egitea izan behar da. Horregatik, halako egoerak berriro gerta ez daitezen lanean jarraituko duela berretsi du.

Atzerritarren Legea aldatzeko aukera eta neurri berriak

Sanchezek adierazi du prest dagoela Atzerritarren Legea aldatzeko aukera aztertzeko, mugako aberriratzeak "ahalik eta modu eraginkorrenean" egin ahal izatea bermatzeko. Horrez gain, Ceuta eta Maroko arteko itsas hesian buiak jarriko dituztela iragarri du, Auzitegi Gorenak Espainiara igerian iristen diren pertsonen itzulketei buruz emandako azken epaia betetzeko.

Gobernuburuak ez dio Marokori kritikarik egin, eta esan du herrialde horretako agintariak prest daudela beren herritarren aberriratzea bizkortzeko elkarlanean aritzeko. Era berean, irregularki sartu diren pertsonak "ahalik eta lasterren" itzultzea espero duela esan du.

Lurralde osotasunaren aurkako "erasoa" gaitzetsi du

Sanchezen hitzetan, gertatutakoa "erasoa" eta "Espainiaren lurralde osotasunaren urraketa" izan da. Era berean, Ceutako herritarrei herrialde osoaren babesa helarazi die, eta Gobernua herritarren "larritasunaz" jabetuta dagoela erantsi du.

Horren esanetan, Estatuak beharrezko baliabide guztiak jarriko ditu normaltasuna berreskuratzeko eta egoerari aurre egiteko, inplikatutako administrazio guztiekin elkarlanean.

Migrazioa Maroko Espainiako gobernua Politika

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