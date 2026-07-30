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Segurtasunaz gehiago eta eskumenez gutxiago arduratzeko gomendatu dio PPk Zupiriari

PPren Legebiltzarreko bozeramaileak deitoratu duenez, sailburua "ez dago egon behar duen horretan", eta "segurtasunaz eskumenez baino gehiago kezkatuko balit", bere ustez, "polizia hobeto hornituta egongo litzateke".

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Laura Garrido
18:00 - 20:00
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Agencias | EITB

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Laura Garrido PPren Legebiltzarreko bozeramaileak uste du Bingen Zupiria Segurtasun sailburua "segurtasunaz eskumenez baino gehiago kezkatuko balitz", Ertzaintza "hobeto hornituta" egongo litzatekeela eta "erradikalak ez liratekeela Euskadiko kaleetan nahi bezala ibiliko".

Horrela hitz egin du Garridok Zupiriak Espainiako Poliziak Bilbon Espainiako futbol selekzioaren jarraitzaile bati eraso zioten bi gizon atxilotu izana kritikatu ostean irekitako polemikari buruz.

Kazetariei egindako adierazpenetan, PPren Legebiltzarreko bozeramaileak argi utzi du hori ez dela "euskal herritarrei axola dien" gai bat; izan ere, "delitugileak, erasotzaileak eta ordena publikoa urratzen dutenak atxilotzea nahi dute".

Halaber, Segurtasun sailburua "egon behar duen horretan" ez dagoela deitoratu du Garridok, eta "segurtasunaz eskumenez baino gehiago kezkatuko balitz", bere ustez, "polizia hobeto hornituta egongo litzateke" eta "erradikalak ez lirateke Euskadiko kaleetan nahi bezala ibiliko".

Garridok adierazi duenez, "bere burua mugatzen duena sailburua bera da, bere funtzioak betetzeko orduan", eta bere adierazpenak "egoerak eskatzen duen mailan ez dagoen norbaiten ke-gortina" direla uste du.

Gainera, defendatu du Espainiako Polizia eta Guardia Zibila ez daudela sobera Euskadin, eta adierazi du polizia-kidego bakoitzak "bere eskumen eremua" duela, eta azpimarratu du beharrezkoa dela "koordinazioarekin eta lankidetzarekin" jardutea, eta jarrera horren falta sumatu du Eusko Jaurlaritzan.

Garridok Ertzaintzaren buruzagitzako azken izendapenak ere kritikatu ditu, "oso kritikotzat" jo duen une batean EAEko polizia "zuzentzeko profil egokiak ez direlako". Une horretan, herritarrak etxera itzuli nahi zuten, Espainiako selekzioaren kamiseta bat soinean eramateagatik irainduak izan gabe".

Euskadiko Alderdi Popularra Euskal Autonomia Erkidegoa Eusko Jaurlaritza Delituak Politika

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