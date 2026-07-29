Espainiako Poliziako sindikatuek Zupiriaren adierazpenak kritikatu dituzte
Espainiako Poliziaren Konfederazioak ziurtatu du ez duela Eusko Jaurlaritzaren baimenik eskatu behar lurralde horretan jarduteko; bitartean, Sindicato Unificado de Policiak (SUP) Zupiriari aurpegiratu dio "10 egun" izan dituela erasoak ikertzeko.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak astearte honetan egindako adierazpenek Confederacion Española de Policiak (CEP) eta Sindicato Unificado de Policiak (SUP) erreakzionatzea eragin dute. Zupiriak adierazi zuen Espainiako selekzioaren jarraitzaile baten ustezko bi erasotzaile Bilbon atxilotzeagatik Polizia Nazionalak bere eginkizunez harago jokatu zuela.
Lehenengoak "arduragabekeriaz, arinkeria instituzionalaz eta herritarren benetako segurtasunarekiko kezka txikiarekin" jokatu izana leporatu dio sailburuari, eta deitoratu du Zupiriak uste duela arazoa ez dela "Espainiako ikurrak eramateagatik herritar bati taldean eraso egin ziotenak", baizik eta "Polizia Nazionalak egin izana atxiloketa".
Gainera, azpimarratu duenez, Polizia Nazionalak "ez du lurralderik inbaditu" eta ez dio Eusko Jaurlaritzari baimenik eskatu behar "salaketa bat jaso, delitu bat ikertu eta ustezko erantzuleak epailearen esku uzteko".
Horregatik guztiagatik, Zupiriari esandakoa publikoki zuzentzeko eta "herritarren segurtasuna borroka politikorako tresna gisa erabiltzeari" uzteko eskatu dio.
EAJ, deseroso
Konfederazioak argitu duenez, Espainiako Poliziako agenteek "ez dute beste aldera begiratuko" biktima batek laguntza eskatzera jotzen duenean, eta "ez dute ikerketa bat bertan behera utziko, EAJko sailburu bati atxiloketak nork egiten dituen deserosoa iruditzen zaiolako".
Halaber, adierazi duenez, "Segurtasun Batzorde batek komenentzia politikoaren ikuspegitik interpretatutako akordio batek ere ez ditu Euskadin kidego horretako agenteak "nortasun-agirien jaulkitzaile bihurtuko".
Sindikatuak nabarmendu du adierazpen horiekin Zupiriak ez duela "koordinaziorik bilatu, titular bat baizik", eta zehaztu du kritikak ez zaizkiela Ertzaintzari eta ertzainei zuzentzen, "nahikoa" dute eta "arduradun politiko baten kontraesanak jasatearekin".
10 egun ikertzeko
Bestalde, SUPek esan du Ertzaintzak "hamar egun" izan zituela uztailaren 19an izandako istiluak ikertzeko, eta adierazi du izaera politikoko gorroto-delitua Polizia Nazionalari ere badagokiola.
Euskadiko idazkari nagusi Luis Mariano Rodadok errefusatu egin du Polizia Nazionalak bere eginkizunez harago jardun izana, eta "irmo" defendatu ditu Bizkaiko lankideak.
Gainera, Ertzaintzaren kudeaketa zalantzan jarri du, eta Zupiriari Espainiako selekzioaren aurkako manifestazio bat baimentzea leporatu dio, bazekitelako "nola amaituko zen".
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