Espainia-Argentina finala
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Espainiako selekzioaren finalean Polizia Nazionala "bere eginkizunen gainetik" aritu izana salatu du Zupiriak

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Munduko Txapelketaren finalean izandako istiluetan Polizia Nazionalak Bilbon egindako bi atxiloketak kritikatu ditu Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak, Ertzaintzaren eskumena dela iritzita. 

Delituak Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sanchez: "Zer gehiago gertatu behar da larrialdi klimatikoaren aurkako ituna babesteko?"

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ohartarazi du "larrialdi klimatikoak hil" egiten duela eta berriro eskatu du Larrialdi Klimatikoaren eta "negazionismoaren" aurkako Estatu Ituna hitzartzea. Sanchezek gogorarazi du 2026an suteek 170.000 hektarea baino gehiago kiskali dituztela Espainian, iaz baino sei aldiz gehiago. Gainera, suteek dagoeneko hamar hildako inguru eragin dituztela adierazi du, abuztua eta iraila, arrisku handieneko hilabeteetako bi, oraindik aurretik direla.

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