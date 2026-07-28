AUZIA ARTXIBATU DU

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Bizkaiko Auzitegiak artxibatu egin du Voxen ekitaldi batean Santurtzin izandako istiluengatik atxilotutako emakume baten aurkako auzia

Auzitegiak uste du atxilotutako emakumearen deklarazioa legez ezarritako epetik kanpo hartu zela, eta auzi penala artxibatzea erabaki du.

(Foto de ARCHIVO) Varios manifestantes tumban contenedores de basura durante una concentración contra la participación del secretario general y diputado de Vox, Javier Ortega Smith, en una mesa informativa en el parque central de Santurtzi, Vizcaya, Euskadi (España). Smith ha viajado hasta allí para dar apoyo a dos militantes de su formación que fueron agredidos en la localidad vizcaína. Ion Alcoba / Europa Press ERTZAINTZA 03/9/2020
Gertakarien irudia, non hamabi pertsona atxilotu zituzten. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2020ko irailean Voxen ekitaldi publiko batean Santurtzin izandako istiluetan atxilotutako emakume baten aurkako auzi penala artxibatzea erabaki du Bizkaiko Probintzia Auzitegiak. Auzitegiak uste du ikertu gisa egindako deklarazioa legezko instrukzio epetik kanpo hartu zela, eta horrek eginbidea baliogabetu egiten duela eta auzia artxibatzera behartzen duela.

Atxilotuaren defentsaz arduratzen den Hiru Abokatuak bulegoak azaldu duenez, gertakariak 2020ko irailaren 3an jazo ziren, Voxek ekitaldi bat egin zuenean Parkearen inguruan, Santurtzi erdialdean, Javier Ortega Smith alderdiko orduko idazkari nagusia bertan zela.

Protesta-kontzentrazio bat izan zen, eta hamabi pertsona atxilotu zituzten desordena publikoak, agintaritzaren agenteen aurkako atentatua eta erresistentzia, kalteak eta lesioak egotzita.

Epea, amaituta

Atxilotutakoen artean Hiru Abokatuak elkarteak defenditzen duen emakumea zegoen. 2022ko maiatzaren 10era arte ez zuen deklaratu, hau da, instrukzioa hasi eta urte eta erdi baino gehiago igaro arte, tartean ez zela epea luzatzeko ebazpenik eman.

Abokatuek adierazi dutenez, legeak gehienez hamabi hilabeteko epea ezartzen du horrelako auzi baten instrukzioa egiteko (Prozedura Kriminalaren Legearen 324. artikulua), eta, beraz, deklarazioa "epea amaitu baino dezente geroago" egin zela esan dute.

Horretan oinarrituta, defentsak instrukzioaren baliozkotasuna inpugnatu zuen, eta Probintzia Auzitegiak arrazoia eman dio. Bere autoan, auzitegiak gogorarazi du ezin dela instrukziorik egin "kontraesanik gabe eta ikertuaren bizkar edo bera gabe, inputazioa ezagutzeko eskubidea ez ezik instrukzioan esku hartzeko eskubidea ere baduelako".

Arrazoibide horrekin, deuseztzat jotzen du ikertuaren deklarazioa, eta auzia artxibatzea erabaki du. Autoa irmoa da, eta ezin da haren aurkako errekurtsorik aurkeztu.

Santurtzi VOX Politika

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