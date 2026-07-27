KOLDO AUZIA

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Auzitegi Nazionalak Belateko lanen esleipena ikertuko du

Koldo auziaren instrukzioaren ardura duen epaileak gaur jakinarazi du erabakia. UPNk eta PPk Maria Chiviteren dimisioa eskatu dute.

 

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Belateko tunelen lanen artxiboko irudia.

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EITB

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Guardia Zibilaren UCO unitateak Belateko tunelen esleipenaren inguruan egindako txostena aintzat hartu, eta Ismael Moreno Auzitegi Nazionaleko epaileak lan horien adjudikazioa ikertuko du. Koldo auzitik banandutako piezan txertatuko du ikerketa. 

Astelehen honetan igorritako probidentzia batean, epaileak jakinarazi du polizia judizialak txostena osatzeko eta informazio osoa bidaltzeko zain dagoela, aurrera begirako erabakiak hartzeko. 

Iaz Auzitegi Gorenera igorritako beste txosten batean ere,  Belateko lanen esleipenari buruzko ustezko irregulartasunen berri eman zuen UCOk. Zehazki, Accionak Construccion, Excavaciones Fermin Oses eta Servinabar enpresek osatutako taldearekin izenpetutako 62,8 milioi euroko kontratua aipatzen zen. 

UPNk obra haien adjudikazioarekin lotutako salaketa bat jarri zuen, irregulartasunak egon zirela argudiatuta, eta operazio hartan Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohiak izan omen zuen esku-hartzea ere jarri zuten jomugan ikertzaileek. 

Erreakzioak

Berehala iritsi dira erreakzioak, eta PPNk zein UPNk Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidentearen dimisioa eskatu dute. 

Agiri batean, Javier Garcia PPNko presidenteak esan du ikerketa berri honek Foru Gobernuak azken urteotan hartutako erabaki nagusienetako bat zalantzan jarri duela, eta Chivitek legitimitate guztia galdu duela presidente izaten jarraitzeko. 

Bide beretik, Cristina Ibarrola UPNko presidenteak ere esan du UPNk azken hilabeteotan salatu duena berretsi duela ANk gaurko erabakiarekin.

Eguneko Titularrak Auzitegi Nazionala Nafarroako Gobernua Ustezko ustelkeria politikoa Politika

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