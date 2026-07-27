La Audiencia Nacional investigará la adjudicación de las obras de Belate
La Audiencia Nacional investigará la adjudicación de las obras de Belate. El magistrado Ismael Moreno ha acordado incorporar a la pieza separada del caso Koldo la documentación remitida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, a la espera de que la policía judicial complete un informe sobre esa licitación.
En una providencia dictada este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ordena incorporar a la causa el oficio remitido por la UCO y señala que el juzgado queda a la espera del "correspondiente informe sobre la ampliación de dicha licitación", tras lo cual decidirá las actuaciones que procedan.
Esa adjudicación ya había sido mencionada en un informe remitido al Tribunal Supremo en junio de 2025, en el que se hacía referencia al contrato adjudicado a la UTE formada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar por 62,8 millones de euros para el desdoblamiento de los túneles de Belate.
También señala que la licitación fue objeto de atención por la relación del proyecto con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y por la denuncia presentada por UPN ante la Guardia Civil al apreciar posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.
Reacciones
Las reacciones no se han hecho esperar, y tanto el PPN como UPN han exigido la dimisión de la presidente del Gobierno de Navarra, María Chivite.
En un comunicado, el presidente del PPN, Javier García, ha sostenido que esa decisión supone que la investigación "ya no está alrededor del Gobierno de Navarra, sino dentro de una de las decisiones más importantes adoptadas por su Ejecutivo", y afirma que Chivite "ha perdido toda legitimidad para seguir al frente del Gobierno".
Asimismo, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "la verdad acaba abriéndose paso" y que la incorporación de la adjudicación de Belate al procedimiento judicial es "exactamente lo que UPN llevaba meses alertando y denunciando".
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