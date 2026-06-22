¿Qué roles ejercían Ábalos, Koldo y Aldama en la trama de las mascarillas?

El Tribunal Supremo detalla en su sentencia contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado a 24 años y tres meses de prisión, los distintos roles de la organización criminal que el exdirigente socialista formaba junto a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

El Alto Tribunal considera que los tres tenían un "claro plan criminal" que trazaron al iniciar sus relaciones personales y comenzar a viajar juntos en 2019, que se mantuvo en el tiempo y cuya estructura comenzó a debilitarse, tras salir Ábalos y su asesor de forma simultánea del ministerio, aunque la relación entre ellos se mantuvo después.

Según el Supremo, los tres vieron la oportunidad de obtener un común beneficio económico aprovechando "el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista" ya que este podría favorecer, a cambio de un beneficio del que todos participarían, "la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama".

Roles diferenciados para cada uno

Cada uno tenía un rol diferenciado, con distintas funciones, en una organización cohesionada, que el Supremo detalla en su sentencia.

José Luis Ábalos

Al margen de quien era el jefe de la estructura criminal, Ábalos era considerado como tal por su asesor y por el comisionista. Aportaba la autoridad como máximo responsable del Ministerio de Transportes y su "directa influencia cuando era precisa", aunque para todo lo demás se aprovechaba de su "hombre de confianza", Koldo García.

Además de influir en la contratación, la organización aprovechó la influencia del exministro para facilitar a Aldama "acceso preferente" a la Administración.

La sentencia destaca además el "gran poder de influencia" de Ábalos no solo sobre el Ministerio de Transportes, sino también ante otros Ministerios y Administraciones por su condición de ministro del Gobierno y su posición orgánica dentro del PSOE.

Koldo García

El asesor actuaba en nombre del ministro y exsecretario de Organización del PSOE, "ejecutaba su voluntad" y era el "fiel transmisor" de sus decisiones, pero los magistrados subrayan que su actividad no era meramente secundaria o subordinada respecto a Ábalos.

El asesor influyó "decisivamente", mediante gestiones personales, en la adjudicación de contratos públicos, fue el encargado de "arreglar" los enchufes en empresas públicas y, además, solicitaba y gestionaba la "obtención de dádivas", manejando incluso el dinero en efectivo del exministro. Ha sido condenado a 19 años y ocho meses de prisión.

Víctor de Aldama

El empresario aprovechó su influencia sobre Ábalos y Koldo para garantizar la adjudicación de determinados contratos "mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero".

También era el "encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración" para después lograr un trato preferente a cambio de una prestación económica, de la que hacía partícipes al exministro y al que fuera su asesor.

El comisionista ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero la pena no se ejecutará y no entrará en la cárcel, tras haber colaborado con la justicia.

Los no juzgados

Aunque el Supremo no da nombres, sí que afirma que los tres condenados "eran apoyados por otras autoridades y funcionarios" del Ministerio que dirigía Ábalos, "así como por distintas personas del entorno empresarial" de Aldama y familiares de Koldo García.

Algunos de ellos (varios ex altos cargos de Transportes, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el ex director general de Carreteras Javier Herrero o el hermano de Koldo, Joseba García) están investigados en la rama de la causa que permanece en instrucción en la Audiencia Nacional.