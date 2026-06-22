El Tribunal Supremo condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 por corrupción
El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Mientras, Víctor de Aldama ha sido condenado a impone cuatro años y medio de prisión,
La sentencia, adoptada por unanimidad, considera probado que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que desarrolló distintas operaciones de corrupción.
Hasta 13 millones de mascarillas
El fallo detalla la adjudicación de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, así como el pago de 10.000 euros mensuales a Ábalos en concepto de “gastos fijos”.
También da por acreditada la contratación de dos mujeres vinculadas al exministro en empresas públicas, el pago del alquiler de vivienda a una de ellas y el contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso en Madrid entre Aldama y Ábalos.
Asimismo, recoge el alquiler de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción, vinculadas a gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.
El caso de Aldama
En el caso de Víctor de Aldama, el tribunal le impone cuatro años y medio de prisión, aunque suspende la ejecución de la pena por su colaboración en el descubrimiento de los hechos, siempre que no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
El Supremo subraya además el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provocan estos hechos, al considerar que la corrupción socava la arquitectura democrática del Estado.
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