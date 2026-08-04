CRISIS MIGRATORIA
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Tellado exige el cese de Grande-Marlaska y Robles: "Son los responsables de todo lo que ha ocurrido en Ceuta"

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miguel tellado
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Grande-Marlaskaren eta Roblesen kargugabetzea eskatu du Telladok: "Ceutan gertatu den guztiaren erantzuleak dira"
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EITB

Última actualización

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha exigido desde Vitoria-Gasteiz los ceses del ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por "no haber actuado" y porque "ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias" ante la crisis migratoria de Ceuta. 

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