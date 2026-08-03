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El Gobierno español niega que el CNI alertara sobre la crisis de Ceuta

La portavoz Elma Sainz ha negado la existencia de cualquier informe de advertencia del Centro Nacional de Inteligencia.
FOTODELDÍA - CEUTA, 31/07/2026.- Un gran número de inmigrantes regresan a pie a su país de origen (Marruecos), este viernes. El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando. EFE/Reduan Dris
Euskaraz irakurri: Espainiako inteligentzia zerbitzuek ez zuten Ceutako krisiaz ohartarazi, Gobernuaren arabera
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno asegura que ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó de la magnitud de la crisis de Ceuta por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

Ante la magnitud de la crisis, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Telecinco, ha puesto en duda que los servicios de inteligencia españoles desconocieran que iba a haber una ocupación inmediata. "No me creo que una masa de 60 000 o 70 000 personas haya pasado desapercibida", ha señalado.

Al respecto, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en otra entrevista en TVE, ha negado la existencia de cualquier informe de advertencia del CNI.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una visita oficial a la base aérea de Zaragoza, ha eludido responder de forma directa. Robles se ha limitado a destacar que los profesionales del CNI, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan "un trabajo excepcional", por lo que ha rechazado entrar en un debate sobre su actuación.

Migración Marruecos España Gobierno de España Política

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