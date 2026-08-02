Crisis migratoria
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Ceuta, lugar de espera: familias buscan a sus allegados y la ciudad habilita una carpa para identificar los cuerpos

Por el momento la cifra de fallecidos asciende a 72 personas, aunque los buzos han localizado más cuerpos.

CASTILLEJOS, 01/08/2026.- Decenas de autobuses trasladaron desde primeras horas del sábado a distintos puntos del país a cientos de migrantes que se encontraban en la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos) tras entrar irregularmente en el enclave español de Ceuta. EFE/ Mohamed Siali
Un grupo de migrantes, en la zona fronteriza. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ceutan, itxaron-lekua: desagertutako senideen bila ari dira familia ugari, eta gorpuak identifikatzeko toki bat ireki dute
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Agencias | EITB

Última actualización

La frontera de Ceuta recupera paulatinamente la normalidad, en la medida en que el flujo de personas de los últimos días diminuye, aunque según pasan las horas cobra protagonismo el aspecto más dramático de la crisis migratoria de los últimos días, el de los fallecidos. De momento, la cifra de fallecidos asciende a 72 personas, aunque los buzos han localizado más cuerpos.

La ciudad ha habilitado una carpa para identificar los cuerpos que repatriar, y la incertidumbre se extiende entre decenas de familias marroquíes que, días después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta del pasado 30 de julio, siguen sin noticias de sus seres queridos.

El aumento del número de víctimas mortales ha multiplicado en las últimas horas las denuncias por desaparición y las peticiones de información, mientras centenares de personas permanecen pendientes de cualquier llamada o de la llegada de quienes aún regresan desde la ciudad autónoma.

La situación de las familias

Según fuentes policiales, familiares y amigos de numerosos desaparecidos, entre ellos muchos menores de edad, se han dirigido a las autoridades y también han difundido fotografías en redes sociales y medios de comunicación para tratar de localizarlos. La recomendación de la Policía es presentar una denuncia formal para poder cotejar los datos con los cuerpos recuperados en los últimos días.

Hasta el momento, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado 72 cadáveres en el entorno del espigón fronterizo. Las autoridades españolas indican que la mayoría de las víctimas fallecieron ahogadas cuando intentaban alcanzar Ceuta a nado durante la llegada masiva registrada el jueves. Entre los fallecidos solo se ha confirmado, por ahora, la presencia de una mujer.

Los cuerpos están siendo trasladados al hospital militar, donde se espera la incorporación de más forenses y especialistas en identificación para acelerar las autopsias y facilitar la identificación de las víctimas.

Ceuta, lugar de espera

Mientras tanto, la frontera de Ceuta se ha convertido en un lugar de espera para numerosas familias. Entre llamadas de teléfono, conversaciones nerviosas y preguntas dirigidas a los jóvenes que continúan regresando a Castillejos (Fnideq), madres, padres y esposas buscan cualquier pista sobre sus familiares.

"No quiero nada, solo que mi hijo vuelva conmigo", afirma entre lágrimas una mujer llegada desde una localidad montañosa de la provincia de Tetuán. Su hijo, de 21 años, viajó el jueves hasta Castillejos con la intención de cruzar a Ceuta y desde entonces no ha vuelto a dar señales de vida. La madre explica que el joven llevaba meses hablando de emigrar, especialmente después de que la familia perdiera su vivienda en las inundaciones del pasado invierno.

La tragedia también ha golpeado ya a otras familias. Un hombre recibió en la propia frontera la llamada que confirmaba el hallazgo del cuerpo de su tío, que había intentado llegar a Ceuta nadando. A pocos metros, otra madre esperaba el regreso de su hijo de 17 años, quien le había prometido por teléfono que volvería ese mismo día. Las horas pasan y el goteo de retornados continúa, mientras la incertidumbre persiste para quienes siguen sin noticias de los suyos.

Migración Marruecos Política

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