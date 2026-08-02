Ceuta, lugar de espera: familias buscan a sus allegados y la ciudad habilita una carpa para identificar los cuerpos

La frontera de Ceuta recupera paulatinamente la normalidad, en la medida en que el flujo de personas de los últimos días diminuye, aunque según pasan las horas cobra protagonismo el aspecto más dramático de la crisis migratoria de los últimos días, el de los fallecidos. De momento, la cifra de fallecidos asciende a 72 personas, aunque los buzos han localizado más cuerpos.

La ciudad ha habilitado una carpa para identificar los cuerpos que repatriar, y la incertidumbre se extiende entre decenas de familias marroquíes que, días después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta del pasado 30 de julio, siguen sin noticias de sus seres queridos.

El aumento del número de víctimas mortales ha multiplicado en las últimas horas las denuncias por desaparición y las peticiones de información, mientras centenares de personas permanecen pendientes de cualquier llamada o de la llegada de quienes aún regresan desde la ciudad autónoma.