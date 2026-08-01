La UE reunirá de urgencia a los ministros de Interior para abordar la crisis migratoria de Ceuta
Irlanda, que preside este semestre el Consejo de la UE, ha convocado una videoconferencia extraordinaria para el martes tras la petición de Pedro Sánchez y la carta firmada por otros 22 líderes europeos.
La Unión Europea celebrará el próximo martes una reunión extraordinaria de los ministros de Interior para analizar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta y coordinar una respuesta común.
La videoconferencia ha sido convocada por Irlanda, que ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la UE, después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los líderes de otros 22 Estados miembros reclamaran un encuentro urgente.
El anuncio lo ha realizado el primer ministro irlandés, Micheál Martin, quien ha informado de que la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) estará presidida por el ministro irlandés de Justicia, Jim O'Callaghan.
Martin ha asegurado además que permanece "en estrecho contacto con todos los Estados miembros y las instituciones" y que sigue de cerca la evolución de la situación en Ceuta.
La petición de Sánchez y el respaldo de otros 22 líderes
La convocatoria llega horas después de que Pedro Sánchez solicitara a las instituciones europeas una reunión extraordinaria para articular una "respuesta común" a la crisis migratoria provocada por la llegada masiva de personas a Ceuta.
Paralelamente, los dirigentes de otros 22 Estados miembros remitieron una carta a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que también reclamaban una respuesta coordinada del bloque comunitario ante la situación.
Choque sobre la gestión de la crisis
En la carta enviada por Sánchez, el presidente del Gobierno expresa su "seria preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la crisis migratoria.
El jefe del Ejecutivo critica que países como Italia, Suecia o Dinamarca hayan llegado a plantear la suspensión temporal de España del espacio Schengen o el restablecimiento de controles fronterizos.
Sánchez considera que esas propuestas responden a una reacción "asimétrica", basada en "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos", y sostiene que son incompatibles con el Derecho europeo y con el principio de solidaridad entre los Estados miembros.
Por su parte, los líderes de los otros 22 países sostienen que las políticas migratorias del Gobierno español han podido contribuir a la crisis.
En su carta apuntan que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente y la regularización extraordinaria de un elevado número de migrantes podrían haber actuado como factores de atracción para nuevas llegadas.
Los firmantes reclaman una respuesta europea más contundente para combatir la migración irregular, reforzar las fronteras exteriores de la Unión y revisar aquellas políticas que puedan incentivar los flujos migratorios, además de respaldar a España para restablecer el control efectivo de la frontera con Marruecos.
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22 países de la UE reclaman una respuesta común ante la crisis migratoria de Ceuta
La carta, impulsada por Italia y Dinamarca, pide una reunión extraordinaria de los ministros del Interior para reforzar el control de las fronteras exteriores y señala que las regularizaciones masivas pueden actuar como "factor de atracción".
Von der Leyen dice que "es necesario reforzar aún más" el control de fronteras europeas
La presidenta de la Comisión Europea ha advertido que "debemos permanecer alerta en todos los puntos de entrada críticos y mantener una estrecha coordinación entre todas las autoridades" e insta a realizar "un proceso de análisis de las lecciones aprendidas para mejorar la resiliencia europea".
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