22 países de la UE reclaman una respuesta común ante la crisis migratoria de Ceuta
Veintidós países de la Unión Europea han reclamado este sábado una respuesta coordinada para reforzar el control de las fronteras exteriores tras la crisis migratoria registrada en Ceuta. En una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, solicitan la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de los Estados miembros.
La iniciativa, liderada por Italia y Dinamarca y respaldada por otros veinte países, llega pocas horas después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidiera también una reunión urgente de los responsables europeos de Interior para articular una respuesta común a la crisis.
Una respuesta coordinada
Los firmantes defienden que la protección de las fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de toda la Unión Europea y consideran necesario coordinar las actuaciones ante episodios de presión migratoria como el vivido en Ceuta.
En la carta subrayan que la UE debe "disuadir eficazmente y combatir sin descanso la migración ilegal", reforzando las fronteras exteriores y movilizando los instrumentos comunitarios disponibles para responder a futuras crisis.
Asimismo, advierten de que no puede trasladarse la percepción de que es posible entrar de forma irregular en la Unión Europea y permanecer posteriormente de manera legal, ya que, a su juicio, ello podría incentivar nuevos intentos de entrada.
Críticas a las regularizaciones
El documento también sostiene que algunas políticas nacionales pueden actuar como "factores de atracción". En ese sentido, los 22 países citan expresamente la regularización de un elevado número de personas migrantes en situación irregular como una medida que podría favorecer nuevas llegadas.
Además, los firmantes plantean la posibilidad de reforzar o reintroducir controles temporales en las fronteras interiores si fuera necesario para evitar movimientos secundarios de migrantes dentro del espacio Schengen, aunque reconocen que, por el momento, no se han detectado desplazamientos desde Ceuta hacia otros Estados miembros.
Apoyo a España y cooperación con Marruecos
Los países firmantes valoran positivamente la cooperación entre España y Marruecos para facilitar el retorno de la mayoría de las personas que accedieron a Ceuta durante la crisis migratoria y confían en que la situación quede completamente bajo control con el apoyo de la Unión Europea.
Asimismo, consideran que la reunión extraordinaria de los ministros del Interior debería servir para evaluar la cooperación con Marruecos y analizar un posible refuerzo del apoyo de Frontex en las fronteras exteriores de la UE.
La carta está suscrita por Italia, Dinamarca, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo no se han sumado a la iniciativa.
Bruselas estudia la petición
Tras recibir las cartas remitidas tanto por Pedro Sánchez como por los 22 países, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acogido favorablemente la propuesta de celebrar una reunión extraordinaria para analizar la crisis migratoria y extraer lecciones que permitan reforzar la capacidad de respuesta de la Unión.
No obstante, la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE no ha confirmado por el momento la convocatoria de ese encuentro. Por ahora, únicamente están previstas reuniones técnicas entre expertos y representantes de los Estados miembros para evaluar la evolución de la situación.
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