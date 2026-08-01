Crisis migratoria
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Por qué la nueva barrera de Ceuta puede cambiar la gestión de la frontera

La nueva infraestructura, de 500 metros, busca resolver el problema jurídico sobre las devoluciones en caliente.
FOTODELDÍA - Ceuta, 01/08/2026.- Colocación de una boya flotante para marcar el límite entre la playa del Tarajal de Ceuta y Marruecos, tras la entrada masiva de personas en los últimos días. EFE/Reduan
Instalación de una valla para marcar el límite entre la playa del Tarajal de Ceuta y Marruecos. Foto: EFE
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EITB

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La nueva barrera neumática que el Gobierno español ha comenzado a instalar en el espigón del Tarajal, en Ceuta, no pretende únicamente dificultar la entrada de migrantes por mar. Su principal objetivo, de hecho, es resolver el problema jurídico que ha planteado una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las denominadas devoluciones en caliente.

La infraestructura consiste en una barrera flotante de 500 metros de longitud, con una parte visible de entre 30 y 70 centímetros sobre el agua y otra sumergida de hasta un metro de profundidad. El dispositivo se ha completado con una primera línea de boyas fondeadas por la Armada y un canal intermedio destinado a que las embarcaciones de la Guardia Civil puedan patrullar y proteger la instalación. 

La clave legal

La dimensión más relevante de la medida, sin embargo, no es física, sino legal. Hace apenas unas semanas, el Tribunal Supremo concluyó que el rechazo en frontera solo puede aplicarse a quienes intentan acceder a Ceuta o Melilla superando "elementos de contención fronterizos".

Según esa interpretación, los migrantes que llegan nadando al bordear el espigón no franquearían ningún obstáculo físico, por lo que no sería posible aplicarles ese procedimiento de devolución inmediata.

Al mismo tiempo, la propia sentencia dejaba abierta una posibilidad: si existieran elementos de contención instalados en el mar, estos podrían formar parte de la frontera física y permitir la aplicación del mismo régimen jurídico. Y esa es precisamente la lógica que inspira la nueva barrera. 

La nueva realidad

El Gobierno sostiene que, al obligar a superar un obstáculo material antes de alcanzar territorio español, quienes crucen la barrera podrán ser considerados dentro del supuesto previsto por la ley para los rechazos en frontera. La medida busca, por tanto, adaptar la frontera marítima a lo establecido por el Supremo sin necesidad de modificar de inmediato la legislación.

El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apuntó en el sumun de la crisis migratoria que esa resolución judicial pudo contribuir indirectamente a la crisis migratoria.

Según explicó durante su visita a Ceuta, las mafias que trafican con personas habrían difundido una interpretación interesada de la sentencia -según la cual quienes llegaran a nado no podrían ser devueltos de inmediato-, un mensaje que, a su juicio, "corrió como la pólvora" y pudo actuar como "efecto llamada". Una veintena de Estados europeos, sin embargo, han reprochado a Sánchez que el “efecto atracción” lo ha provocado la regularización de migrantes.

De hecho, por el momento no existe evidencia que permita confirmar que la difusión de esa sentencia fuera uno de los factores determinantes de la llegada masiva de migrantes. La propia crisis puede responder a una combinación de causas sobre la que en los próximos días se sabrá más.

Migración Marruecos Pedro Sánchez Política

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