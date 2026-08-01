Por qué la nueva barrera de Ceuta puede cambiar la gestión de la frontera

El Gobierno sostiene que, al obligar a superar un obstáculo material antes de alcanzar territorio español, quienes crucen la barrera podrán ser considerados dentro del supuesto previsto por la ley para los rechazos en frontera. La medida busca, por tanto, adaptar la frontera marítima a lo establecido por el Supremo sin necesidad de modificar de inmediato la legislación.

El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apuntó en el sumun de la crisis migratoria que esa resolución judicial pudo contribuir indirectamente a la crisis migratoria.

Según explicó durante su visita a Ceuta, las mafias que trafican con personas habrían difundido una interpretación interesada de la sentencia -según la cual quienes llegaran a nado no podrían ser devueltos de inmediato-, un mensaje que, a su juicio, "corrió como la pólvora" y pudo actuar como "efecto llamada". Una veintena de Estados europeos, sin embargo, han reprochado a Sánchez que el “efecto atracción” lo ha provocado la regularización de migrantes.

De hecho, por el momento no existe evidencia que permita confirmar que la difusión de esa sentencia fuera uno de los factores determinantes de la llegada masiva de migrantes. La propia crisis puede responder a una combinación de causas sobre la que en los próximos días se sabrá más.