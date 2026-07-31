El Gobierno Vasco deniega las 19 solicitudes de autorización de los parques fotovoltaicos de Solaria en Álava
El Gobierno Vasco ha denegado las solicitudes de autorización administrativa previa de los 19 proyectos de plantas fotovoltaicas impulsadas por la empresa Solaria Eguzki Sorkuntza en Álava. La decisión está motivada por la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, otorgados previamente por Red Eléctrica de España para estos parques.
Las solicitudes rechazadas hacen referencia a 19 proyectos con capacidad de 920 MW de potencia planeados por la citada empresa. La misma preveía compartir infraestructura de evacuación con otros tres de sus proyectos a través de un tendido eléctrico hasta una subestación en Zierbena (Bizkaia), pero esos proyectos decayeron con anterioridad.
El Ejecutivo vasco justifica la decisión por "la caducidad de los permisos de acceso y conexión" a la red de transporte que en su momento otorgó Red Eléctrica de España S.A. a la totalidad de los proyectos.
La resolución dada a conocer este viernes afirma que los procedimientos judiciales y los recursos iniciados por Solaria no evitan la caducidad de los permisos de acceso y conexión, razón por la que se rechazan las solicitudes. Además, recuerda que fue la propia empresa la que solicitó paralizar dos veces la tramitación para estudiar cambios normativos, por lo que descarta que el retraso sea imputable a la Administración.
La empresa puede interponer un recurso de alzada contra la resolución en el plazo de un mes.
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