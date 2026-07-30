Denuncian el fallecimiento de un preso en Zaballa y reclaman mayor transparencia
La asociación Salhaketa Araba cuestiona la atención prestada al preso de 60 años antes de su fallecimiento. Sostiene que lo ocurrido "no puede entenderse como un hecho aislado".
Un grupo de personas se ha concentrado este jueves en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para denunciar el fallecimiento de un interno de la prisión de Zaballa y reclamar una mayor transparencia sobre las condiciones de vida y la atención sanitaria en el centro penitenciario.
La convocatoria, impulsada por Salhaketa Araba, ha servido para poner el foco en la muerte de J.J.H., un hombre de 60 años y natural de Bizkaia que cumplía condena en el módulo 3 de la cárcel alavesa y que falleció tras ser trasladado al Hospital Universitario de Álava.
Según ha explicado la asociación, el interno sufría desde hacía tiempo un grave deterioro cognitivo que le impedía reconocer nombres y rostros, una situación que, aseguran, era conocida por la propia prisión, donde permanecía habitualmente bajo vigilancia en la enfermería. Salhaketa sostiene que, pese a ese estado de salud, no se activaron las medidas alternativas al ingreso en prisión previstas para personas con un deterioro de estas características.
La organización también ha señalado que, en los días previos a su fallecimiento, el interno había manifestado dolor en un costado y presencia de sangre en las heces, además de haber sufrido una caída que, según el relato trasladado por otros presos, hizo sospechar de un problema de salud de mayor gravedad.
Salhaketa Araba sostiene que el lunes, 20 de julio, fue necesaria la insistencia de una funcionaria para que el personal sanitario atendiera al interno cuando su estado ya era muy grave. Tras esa valoración fue trasladado al hospital, donde falleció esa misma noche.
La asociación ha afirmado que la reconstrucción de los hechos ha sido posible gracias al testimonio de varios internos que, de manera informal, prestaban apoyo y cuidados a J.J.H. dentro de la prisión. En su opinión, esta circunstancia refleja tanto la solidaridad existente entre personas privadas de libertad como la falta de información facilitada por la institución penitenciaria.
Durante la concentración, Salhaketa Araba ha reclamado una mayor transparencia sobre lo que ocurre en el interior de las cárceles y ha defendido la necesidad de abrir un debate público sobre las condiciones de vida de las personas presas y la atención que reciben.
Asimismo, la organización ha sostenido que la muerte de J.J.H. "no puede entenderse como un hecho aislado", al considerar que la prisión de Zaballa acumula varios fallecimientos bajo custodia en los últimos años. Por ello, ha reclamado que se esclarezcan las circunstancias de este último caso y que se revisen los protocolos de atención a internos con graves problemas de salud.
La asociación ha trasladado finalmente sus condolencias a la familia y personas allegadas del fallecido.
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