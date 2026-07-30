Zaballako preso baten heriotza salatu eta gardentasun handiagoa eskatu dute
Salhaketa Araba elkarteak gertatutakoari buruzko gardentasun handiagoa eskatu du, eta zalantzan jarri du hil aurretik 60 urteko presoari emandako arreta. Elkartearen esanetan, gertatutakoa "ezin da gertaera isolatu gisa ulertu".
Elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan, Zaballako espetxeko preso baten heriotza salatzeko eta espetxeko bizi-baldintzei eta osasun-arretari buruzko gardentasun handiagoa eskatzeko.
Salhaketa Arabak bultzatutako deialdiak J.J.H.-ren heriotzan arreta jartzeko balio izan du. 60 urteko bizkaitarra, zigorra betetzen ari zen Arabako espetxeko 3. moduluan, eta Arabako Unibertsitate Ospitalera eraman ondoren hil zen.
Elkarteak azaldu duenez, presoak aspalditik pairatzen zuen narriadura kognitibo larria, eta, ondorioz, ezin zituen izenak eta aurpegiak ezagutu. Espetxeak berak ezagutzen zuen egoera hori, erizaindegian zaintzapean egon ohi baitzen. Salhaketak dio, osasun-egoera hori gorabehera, ez zirela martxan jarri horrelako narriadura duten pertsonentzako legeak aurreikusitako neurriak.
Erakundeak adierazi duenez, hil aurreko egunetan, presoak mina zuen saihets-aldean eta odola zuen gorotzetan. Gainera, eroriko bat izan zuen, eta, beste preso batzuek azaldu dutenez, osasun-arazo larriago baten susmoa izan zuen.
Salhaketa Arabaren arabera, astelehenean, uztailak 20, funtzionario bat tematu zen osasun-langileek presoa artatu zezaten, bere egoera oso larria zelakoan. Balorazio horren ondoren, ospitalera eraman zuten, eta gau horretan bertan hil zen.
Elkarteak adierazi duenez, espetxean J.J.H.ri laguntza eta zaintza modu informalean ematen zioten hainbat presoren testigantzari esker berreraiki ahal izan dira gertakariak. Bere ustez, egoera horrek askatasunik gabeko pertsonen arteko elkartasuna islatzen du, baita espetxeak emandako informazio falta ere.
Elkarretaratzean, Salhaketa Arabak kartzeletan gertatzen denari buruzko gardentasun handiagoa eskatu du, eta presoen bizi-baldintzei eta jasotzen duten arretari buruzko eztabaida publikoa irekitzeko beharra defendatu du.
Era berean, erakundeak esan du J.J.H.ren heriotza ezin dela "gertakari isolatu gisa ulertu", Zaballako espetxeak azken urteetan zaintzapean izandako hainbat heriotza pilatu dituela iritzita. Horregatik, azken kasu horren inguruabarrak argitzeko eta osasun-arazo larriak dituzten barneratuei arreta emateko protokoloak berrikusteko eskatu du.
Azkenik, elkarteak doluminak eman dizkie hildakoaren familiari eta hurbilekoei.
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