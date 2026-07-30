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Lehorteak eragindako bazka faltari aurre egiteko dirulaguntza zuzenak eskatu dituzte abeltzainek

ENBA sindikatuko eta UAGA Arabako nekazarien elkarteko ordezkariak Eusko Jaurlaritzarekin bildu dira Lakuan, beroak eta euri faltak lehen sektorean eragindako kalteak aztertzeko.

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Fardo de hierba seca en Larrabetzu / lasto-fardo
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Beroak eta euri faltak Euskal Herriko bazterrak gorritu eta abelburuak bazkarik gabe utzi ditu. Uda sasoia goi mendietako larreetan igaro ohi duten animaliak ukuilura jaisten hasiak dira abeltzainak, eta horietako asko negurako gordetako belar lehorra ematen hasi dira animaliei. Lehorteak eragindako egoeraren ondorioei aurre egiteko dirulaguntza zuzenak eskatzen dizkiote abeltzainek Eusko Jaurlaritzari. 

Lehorteen garapena eta eragina aztertzeko, Klima Aldaketa eta Nekazaritzaren Mahaiaren bilera egin dute gaur Gasteizen. Eusko Jaurlaritzak ez ezik, ENBA sindikatuko eta UAGA Arabako nekazarien elkarteko ordezkariek parte hartu dute. 

Bileraren atarian, egoeraren diagnostiko partekatua egin dute Xabier Iraola ENBAko koordinatzaileak eta Edurne Basterra UAGAko presidenteak. 

Iraolaren esanetan, lehortearen ondorioz goiko larreetan ez dago urik eta belarrik. Beste datu bat ere eman du: belarraren produkzioa erdira jaitsi da. Basterrak, bere aldetik, dirulaguntza zuzenak orain behar dituztela nabarmendu du, irailera arte ezin dutela itxaron argudiatuta.

Abeltzaintza Eusko Jaurlaritza Nekazaritza Sindikatuak Ekonomia

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