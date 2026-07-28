Martinezek ziurtatu du medikuen sindikatuarekin lortutako akordioa ez dela baztertzailea
Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuaren hitzetan, Osakidetzako gainerako kolektibo profesional guztiekin hitz egiten jarraituko du. Iraileko mahai sektorialeko bilerara joateko deia egin die sindikatuen ordezkariei.
Osakidetzak eta Euskadiko Sendagileen Sindikatuak (SME) akordioa egin izanak ez du esan nahi gainerako osasun kolektiboekin irekita zeuden negoziazioak amaitu direnik, eta haien lan-baldintzak hobetzen jarraituko ez denik. Estatutu Markoari buruzko eztabaidak ere zabalik jarraitzen du. Hala ziurtatu du Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak, Gobernu Kontseiluaren ondorengo prentsaurrekoan. "Akordio honek ez ditu beste negoziazioak ixten, eta ez du oztopatzen beste kolektiboen baldintzak hobetzea", zehaztu du.
Joan den uztailaren 20an itxi zuten akordioa medikuek eta Osakidetzak, eta Jaurlaritzak gaur onartu du. 2026an 13,9 milioi euro inbertituko dira itunean jasotakoak bideratzera; 2029an, 75 milioi.
Lortutako akordioa "irismen luzekoa" dela nabarmendu du Martinezek, "osagarrietatik eta ordainsarietatik harago" doa eta. Esan duenez, "herritar guztien osasun arreta hobetzea" ekarriko du, eta ez da inolaz ere "baztertzailea".
Era berean, jakinarazi du irailerako mahai sektoriala deituko duela, eta bertan sindikatu guztiak espero dituela, agendari berriz heldu eta gainerako kolektiboentzako ere hobekuntzak negoziatzen jarraitzeko. Lanbide-kategoria guztien ezaugarriak kontuan hartu eta lan-baldintzak hobetzeko borondatea agertu du.
Estatutu Markoari dagokionez, Osasun sailburuak adierazi du "hutsik" dagoela eta sortutako "espektatibak" ezerezean geratu direla.
Zure interesekoa izan daiteke
Langabeziak behera egin du Euskadin eta Nafarroan bigarren hiruhilekoan, eta bi erkidegoetan Estatuko batezbestekoaren azpiko tasak daude
Euskal Autonomia Erkidegoan 12.400 langabe gutxiago daude, eta tasa % 7,11koa da; Nafarroan, berriz, 3.300 langabe gutxiago daude, % 8,07ko indizearekin.
39 urteko gizon bat larri zauritu da Iruñean lan-istripuz
Presiozko mahuka batek buruan jo du baratzean ari zela.
Alokairuen prezioa % 3 eta % 4 artean jaitsi zen Donostian, Irunen eta Errenterian 2025eko azken hiruhilekoan
2025ean 86.522 alokairu-kontratu sinatu ziren Euskadin, serie historikoko bolumenik handiena. Alokairuen prezioei gehien eusten dion lurraldea Araba da.
Papresak aro berria hasi du, CL Group Industrial taldeak paper fabrika erosi baitu
Gaurtik CL Group Industrial taldeak bere gain hartu du Errenteriako paper fabrikaren ekoizpena.
CCOOk euskara ikasteko denbora eta baliabideak eskatu ditu eta euskarafobia dagoela ukatu du
Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan, Iñigo Garduño CCOOren komunikazio idazkariak langileak auzitegietan defenditzeko egindako bidea azpimarratu du. Halaber, adierazi du ez direla aritu euskararen kontra, euskara ikasteko baliabideak eskatzen baizik.
EAEko arrantzaleek antxoa-kuota ia osoa agortu dute eta hegaluzearen kosteraren buru dira
Esleitutako antxoa-kuotaren % 98,4 harrapatu dute dagoeneko. Euskal ontziek harrapatu dituzte Estatuan arrantzatutako hegaluzearen hamar kilotik sei.
Azkoyen enpresa erosteko 244,5 milioi euroko eskaintza egin du Ohmnia taldeak
Eskaintzaren sustatzaileen ustez, operazioa ezagutza partekatzeko eta industria-irtenbide aurreratuagoak eta balio erantsi handiagokoak garatzen laguntzeko aukera bat da.
ELAk mobilizazioak iragarri ditu udazkenerako, Osakidetzako kolektibo guztien lan-baldintzak negoziatzeko
Sindikatuak 17 urte baino gehiago dituen Lan Baldintzak Arautzeko Akordio zaharkitua berritzeko exijitu du, eta diskriminaziorik gabe negoziazioak hasteko deia egin du.
Guardiak turismo tasari buruzko lehen ordenantza onartu du Euskadin
Arabako udalerriak foru arauak aurreikusitako tarteen erdi-goiko mailan kokatutako zenbatekoa aplikatuko du.