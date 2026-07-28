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Martinezek ziurtatu du medikuen sindikatuarekin lortutako akordioa ez dela baztertzailea

Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuaren hitzetan, Osakidetzako gainerako kolektibo profesional guztiekin hitz egiten jarraituko du. Iraileko mahai sektorialeko bilerara joateko deia egin die sindikatuen ordezkariei. 

alberto martinez

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasuneko sailburua, Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan. Argazkia: Irekia

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EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak eta Euskadiko Sendagileen Sindikatuak (SME) akordioa egin izanak ez du esan nahi gainerako osasun kolektiboekin irekita zeuden negoziazioak amaitu direnik, eta haien lan-baldintzak hobetzen jarraituko ez denik. Estatutu Markoari buruzko eztabaidak ere zabalik jarraitzen du. Hala ziurtatu du Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak, Gobernu Kontseiluaren ondorengo prentsaurrekoan. "Akordio honek ez ditu beste negoziazioak ixten, eta ez du oztopatzen beste kolektiboen baldintzak hobetzea", zehaztu du. 

Joan den uztailaren 20an itxi zuten akordioa medikuek eta Osakidetzak, eta Jaurlaritzak gaur onartu du. 2026an 13,9 milioi euro inbertituko dira itunean jasotakoak bideratzera; 2029an, 75 milioi. 

Lortutako akordioa "irismen luzekoa" dela nabarmendu du Martinezek, "osagarrietatik eta ordainsarietatik harago" doa eta. Esan duenez, "herritar guztien osasun arreta hobetzea" ekarriko du, eta ez da inolaz ere "baztertzailea". 

Era berean, jakinarazi du irailerako mahai sektoriala deituko duela, eta bertan sindikatu guztiak espero dituela, agendari berriz heldu eta gainerako kolektiboentzako ere hobekuntzak negoziatzen jarraitzeko. Lanbide-kategoria guztien ezaugarriak kontuan hartu eta lan-baldintzak hobetzeko borondatea agertu du. 

Estatutu Markoari dagokionez, Osasun sailburuak adierazi du "hutsik" dagoela eta sortutako "espektatibak" ezerezean geratu direla. 

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