ETXEBIZITZA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alokairuen prezioa % 3 eta % 4 artean jaitsi da Donostian, Irunen eta Errenterian 2025eko azken hiruhilekoan

2025ean 86.522 alokairu-kontratu sinatu ziren Euskadin, serie historikoko bolumenik handiena. Alokairuen prezioei gehien eusten dion lurraldea Araba da.

vivienda-etxebizitza
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alokairu libreko kontratu berrien batez besteko errentaren prezioa % 3 eta % 4 artean jaitsi da 2025eko laugarren hiruhilekoan Donostian, Errenterian eta Irunen. Gainera, Lasarte-Orian ere % 0,6ko jaitsiera izan da epe horretan.

Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak datu horiek azpimarratu ditu astelehen honetan Donostian eskainitako prentsaurrekoan, Euskadiko alokairuaren merkatuaren eta prezioen bilakaeraren balorazioa egiteko, eremu tensionatuak izendatu eta Erreferentziazko Prezioen Indizea osorik ezarri ondoren.

Euskadik errekor historikoa lortu du, 86 000 kontratu aktibo baino gehiagorekin

Prentsaurrekoan, Itxasok azpimarratu du jaitsiera hori gertatu dela alokairuan erregistratutako etxebizitzen kopurua gutxitu gabe; izan ere, Euskadik baliozko 86 522 alokairu-kontratu itxi zuen 2025a, serie historikoko bolumenik handiena, Eusko Jaurlaritzak ohar baten bidez azaldu duenez.

Lurraldeei erreparatuta, Bizkaiak 42.927 kontratu aktibo ditu gaur egun, Gipuzkoak 31.351 eta Arabak 12.244.

Bizkaiak Gipuzkoa gainditu du hasierako errentaren prezioan

Testuinguru horretan, Bizkaiak Gipuzkoa gainditu du lehen aldiz 2016az geroztik hasierako errentan; izan ere, azken lurralde horrek % 3,5eko jaitsiera izan du kontratu berrien batez besteko errentan, eta Bizkaiak, berriz, % 2,1eko igoera izan du, 890,7 eurotik 909,4 eurora igarota.

Gipuzkoan ez bezala, Bizkaiko biztanleria gehieneko hiru udalerrietan bilakaera gora begirakoa izan zen: % 2,2ko igoera Bilbon alokairu berrien batez besteko errentan, % 1,8koa Barakaldon eta % 5,5ekoa Getxon.

Nolanahi ere, Itxasok argitu du Bizkaiko datuek "erreferentzia-indizea ezarri aurreko argazkia" eskaintzen dutela; beraz, datozen hilabeteetara arte itxaron beharko da merkatua nola garatzen den alderatzeko, "eremu tensiatuetako tresna guztiak ezarri ondoren".

Non merkatu dira gehien alokairuen prezioak?

Arabari dagokionez, prezioak gehien eusten dituen lurraldea da, eta hasierako errenta pixka bat murriztu du. Izan ere, 2025a kontratuen % 1,3ko hiruhileko igoerarekin itxi zuen, eta erregistratutako parkea % 3,1 handitu zuen. Batez besteko errenta 727,2 eurokoa izan zen, hiru lurralde historikoetako baxuena, eta alokairu berrien batez besteko errenta % 1,1 jaitsi da.

Halaber, Gasteizen —eremu tensionatu izendatutako Arabako udalerri bakarrean—, kontratu berrien batez besteko errenta ia egonkor mantendu da: 851,6 eurotik 851,2 eurora igaro da (% 0,05eko jaitsiera).

Egoera horretan, sailburuak Gipuzkoan jarri du arreta; izan ere, lurralde horrek ematen du "moderazio-seinalerik argiena" 2025eko laugarren hiruhilekoan, hasierako errenten jaitsierarik handienarekin, kontratu aktiboen kopurua % 3,2 hazkon ondoren azken hiruhilekoan, 31 351ra iritsi arte.

Datu horiek, azaldu duenez, "argi hitz egiten dute eta itxaropenerako bidea ematen dute", nahiz eta ohartarazi duen "goiztiarra litzatekeela hiruhileko bat joera finkatu bihurtzea".

El Gobierno Vasco declara el municipio de Basauri (Bizkaia) como "zona tensionada"
Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoa Donostia Bilbo Gasteiz Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X