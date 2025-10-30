Etxebizitza
Bilbo eta Gasteiz sartuta, EAEko hiru hiriburuak alokairuko eremu tentsionatu dira dagoeneko

Etxebizitza eta Hiri Agendako Ministerioaren ebazpenak Astigarraga eta Usurbil ere barne hartzen ditu. Behin EAOn argitaratuta, ostiral honetatik aurrera, lau udalerri horietako etxebizitzen alokairu-kontratu berri guztiek aurreko kontratuaren prezioari lotuta egon beharko dute, eta horrek neurriz kanpoko igoerak saihestuko ditu. Errotazio txikiagoa ere eragin dezake.

Gasteiz. Argazkia: Arabako Foru Aldundia

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEko hiru hiriburuak alokairurako merkatu tentsionatuko eremuak dira dagoeneko, Estatuko Aldizkari Ofizialak (EAO) ostegun honetan argitaratu baitu Bilborako eta Gasteizerako adierazpena.

Donostia eremu tentsionatu izendatu zuten joan den uztailaren 29an EAOk argitaratu zuen aginduan.

Etxebizitza eta Hiri Agendako Ministerioaren hiruhileko honetako ebazpenean, Bilbo eta Gasteizkoaz gain, Astigarraga eta Usurbil ere barne hartuko dira; lau udalerri horien hedadura osoa jasotzen da, Arabako hiriburuaren hiri-bilbean sartuta ez dauden toki-erakunde txikiek eraikitako landa-eremua izan ezik.

Orain arte, EAEn, Errenteria, Irun, Barakaldo, Zumaia, Lasarte-Oria, Donostia, Galdakao (2. barrutia), Gasteiz, Usurbil, Bilbo eta Astigarraga izendatu dira eremu tentsionatu.

Ministerioak jakinarazi duenez, Espainia osoan 304 udalerri izendatu dituzte eremu tentsionatu, lau autonomia erkidegotan (Euskadi, Nafarroa, Katalunia eta Galizia).

Neurri horrek alokairuen prezioei eustea ekartzen du, eta Espainiako Gobernuak ostegun honetan gogorarazi duenez, neurriak "funtzionatzen" duela erakusten dute Kataluniako emaitzek; izan ere, lehen urtean kontratuen prezioa % 4,9 jaitsi zen Katalunian tentsiopeko eremuetan, eta 11.000 alokairu-kontratu baino gehiago sinatu ziren.

Adierazpena aldizkarian argitaratuta, ostiral honetatik aurrera, lau udalerri horietako etxebizitzen alokairu-kontratu berri guztiek aurreko kontratuaren prezioaren araberakoak izan beharko dute, eta horrek neurriz kanpoko igoerak saihestuko ditu. Errotazio txikiagoa ere eragin dezake.

Gainera, arauak ezartzen duenez, administrazio publikoek premiazko neurrien plan bat betearazteko betebeharra dute, alokairurako etxeen eskaintza handitzeko, hiru urteko epean alokairuaren merkatuaren egoerari buelta emateko. 

Isabel Rodriguez Etxebizitza eta Hiri Agendako ministroak neurri hori alokairuen prezioei eusteko baliagarria dela defendatu du, "alokairuaren prezioen gehiegizko igoera eteten duelako" eta "maizterrei egonkortasuna ematen dielako".

