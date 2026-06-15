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BBVAren errekurtsoa atzera bota eta Bilboko dorrean amiantoaren eraginpean egondako langile baten ezintasuna berretsi dute

Auzitegiak berretsi egin du BBVAko langile baten lanbide-gaixotasunagatiko ezintasun absolutua, eta berretsi egin du minbiziaren lan-jatorria, hainbat hamarkadatan amiantoaren eraginpean egon ondoren, Kale Nagusiko 1. Dorrean; beste txosten batzuen arabera, berriz, eraikin berari lotutako kasu gehiago daude.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Lan Arloko 5 zenbakiko Epaitegiak ezetsi egin du BBVAk aurkeztutako errekurtsoa. Errekurtsoa Gizarte Segurantzako Espainiako Institutuak (GSIN) amiantoaren eraginpean egoteagatik gaixotasun profesionaletik eratorritako ezintasun absolutua aitortzen zuen ebazpenaren aurkakoa zen. 

Langileak hiru hamarkada baino gehiago eman zituen eraikinean lanean. 1960 eta 1999 bitartean administrazio-lanak egin zituen. 2023ko apirilean pleurako mesotelioma sarkomatoidea diagnostikatu zioten, eta 2025eko uztailaren 24an hil zen gaixotasun horren ondorioz.

Epaiak patologiaren jatorri profesionala berresten du. Era berean, BBVAren tesia baztertzen du. Bankuak argudiatzen zuen amiantoarekiko esposizioa beste lan-jarduera batzuetan ere gerta zitekeela.

Prozeduran aipatutako Osalanen txosten baten arabera, bankuaren eraikin horretako sei langilek eta kanpoko mantentze-enpresetako hiruk, gutxienez, amiantoarekin lotutako patologiak izan zituzten.

Amiantoaren biktimen Euskal Elkarteak, Asviamiek, nabarmendu du epaiak indartu egiten duela langilearen gaixotasunaren eta eraikinaren egituran zegoen material horren arteko lotura. Halaber, gogorarazi du amiantoa instalazioetako zati handi batean zegoela.

Osasuna Bilbo Bbva Ekonomia

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