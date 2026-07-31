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Euroguneko inflazioa % 2,9an kokatu da uztailean, hamarren bat igota

Eurostatek argitaratu berri duen urte arteko tasa % 3,8koa da Espainian, ekainekoa baino bi hamarren handiagoa, eta % 2,4koa Frantzian, joan den hilean baino lau hamarren handiagoa. Energiaren esparruan igo da gehien inflazioa.  

(Foto de ARCHIVO) Repostaje en una gasolinera, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). La guerra en Irán ha elevado con fuerza el precio del petróleo, con el Brent acercándose a los 80 dólares por barril ante el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz. Esta subida ya se traslada a los combustibles, que han encarecido unos cinco céntimos por litro y puede acabar empujando la inflación si la tensión se mantiene. Eduardo Parra / Europa Press 03/3/2026

Energiaren prezio igoerak bultzatu du gogorren inflazioa. Argazkia: Europa Press.

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EITB

Azken eguneratzea

Euroguneko inflazio mailak hamarren bat egin du gora uztailean, eta % 2,9an kokatu da urte arteko tasa, ekainean, urte osoan lehenengoz, jaitsi eta gero, Eurostat Europako Batzordearen estatistika bulegoak ostiralean argitaratu dituen aurretiazko datuen arabera.

Inflazio handiena energian izan da: % 10ekoa izan da gorakada uztailean, ekainekoa % 8,5ean itxi eta gero, Ekialde Hurbileko gerraren ondorioz erregaien prezioa gora eta gora ari den honetan.

Elikagaiak, alkoholdun edariak eta tabakoa izan dira, aitzitik, garestitzea apaldu duten produktu bakarrak; ekainean % 1,5 igo eta gero, uztailean % 1,2koa izan da igoera.

Azpiko inflazioa, prezio oso aldakorrak dituztenez energia eta elikagaiak kalkulutik at uzten dituen indizea, hamarren bat igo da, ekaineko % 2,4tik uztaileko % 2,5era. Hain zuzen ere, datu hori erabiltzen du Europako Banku Zentralak erreferentzia gisa bere diru politikari dagokionez.  

Datu horrek erakusten duenez, ekainean atzera egin eta gero, inflazioak gorako joera berreskuratu du; 2026a % 1,7ko igoerarekin abiatu genuen, urtarrilean, otsailean % 1,9koa izan zen urte arteko igoera, martxoan % 2,6koa, apirilean % 3koa, maiatzean % 3,2koa, ekainean % 2,8ra jaitsi zen eta uztailean igo egin da berriz, % 2,9koa izan baita. 

Europako Banku Zentralak ezarritako helburua (% 2) baino bederatzi hamarren gehiago harrapatu du, beraz, urte arteko inflazio mailak.

Espainian % 3,8ko inflazio harmonizatua neurtu dute, ekainekoa baino bi hamarren handiagoa, eta Frantzian % 2,4koa, aurreko hilekoa baino lau hamarren handiagoa. Euroa erabiltzen duten herrialdeen artean, Lituanian izan da inflazio handiena (% 5,6) eta Estonian txikiena (% 2). 

Europa Ekonomia

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