Gasolina eta gasolioa 6 zentimo baino gehiago garestituko dira litroko bihartik aurrera, Hidrokarburoen Zerga Bereziaren igoeraren ondorioz
Batez beste, gasolina depositua betetzeak duela urtebete baino 8,5 euro gehiago balio du, eta gasolio deposituak ia 16 euro gehiago, abuztuko irteera-operazio betean.
Gasolina eta gasolioa 6 zentimo baino gehiago garestituko dira litroko abuztuaren 1etik. Gasolindegien patronalaren arabera, Hidrokarburoen Zerga Bereziaren (HZB) igoeraren ondorioz izango da garestitzea.
Espainiako Zerbitzuguneetako Enpresaburuen Konfederazioak azaldu duenez, garestitzea abuzturako aurreikusitako zergaren tarte berri bat indarrean sartzearen ondorio da. Praktikan, Hidrokarburoen Zerga Bereziaren aldaketak 5 zentimo garestituko ditu erregaiak litroko. BEZa gehituta, igoera 6 zentimotik gorakoa izango da.
Lau astez jarraian garestitzen
Azken lau asteetan etenik gabe garestitu dira erregaiak. Uztailaren hasieran % 10eko BEZ murriztua indargabetu zenetik, gasolina eta gasolioaren prezioak % 15 baino gehiago igo dira.
Azken datuen arabera, gasolina litroaren batez besteko prezioa 1,644 eurokoa da, eta gasolioarena 1,722 eurokoa. Azken horrek % 6tik gorako igoera izan du astebetean.
Depositua betetzea, gero eta garestiago
Gaur egungo prezioekin, 55 litroko gasolina-depositu bat betetzeak 90,42 euro balio du, duela urtebete baino 8,5 euro gehiago. Gasolioaren kasuan, berriz, batez besteko depositu bat betetzeak 94,71 euroko kostua du; iaz baino ia 16 euro gehiago.
Hala ere, bi erregaien prezioak 2022ko udan izandako maximo historikoetatik urrun daude oraindik, baina azken asteetako garestitzea urteko mugikortasun handieneko garaietako batekin bat etorri da.
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