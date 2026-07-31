Erregaien garestitzea

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Gasolina eta gasolioa 6 zentimo baino gehiago garestituko dira litroko bihartik aurrera, Hidrokarburoen Zerga Bereziaren igoeraren ondorioz

Batez beste, gasolina depositua betetzeak duela urtebete baino 8,5 euro gehiago balio du, eta gasolio deposituak ia 16 euro gehiago, abuztuko irteera-operazio betean.

(Foto de ARCHIVO) Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones apuntan a que, si se consolida el encarecimiento del crudo, el impacto podría ser de 8–10 céntimos por litro adicionales en el surtidor en las próximas semanas. David Zorrakino / Europa Press 04 MARZO 2026;CATALUÑA;DIÉSEL;GASOLINA;GASOLINERA;CARBURANTE;CRUDO;PETRÓLEO; 04/3/2026
Erregai-hornigailua gasolina-zerbitzugune batean. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Gasolina eta gasolioa 6 zentimo baino gehiago garestituko dira litroko abuztuaren 1etik. Gasolindegien patronalaren arabera, Hidrokarburoen Zerga Bereziaren (HZB) igoeraren ondorioz izango da garestitzea.

Espainiako Zerbitzuguneetako Enpresaburuen Konfederazioak azaldu duenez, garestitzea abuzturako aurreikusitako zergaren tarte berri bat indarrean sartzearen ondorio da. Praktikan, Hidrokarburoen Zerga Bereziaren aldaketak 5 zentimo garestituko ditu erregaiak litroko. BEZa gehituta, igoera 6 zentimotik gorakoa izango da.

Lau astez jarraian garestitzen

Azken lau asteetan etenik gabe garestitu dira erregaiak. Uztailaren hasieran % 10eko BEZ murriztua indargabetu zenetik, gasolina eta gasolioaren prezioak % 15 baino gehiago igo dira.

Azken datuen arabera, gasolina litroaren batez besteko prezioa 1,644 eurokoa da, eta gasolioarena 1,722 eurokoa. Azken horrek % 6tik gorako igoera izan du astebetean.

Depositua betetzea, gero eta garestiago

Gaur egungo prezioekin, 55 litroko gasolina-depositu bat betetzeak 90,42 euro balio du, duela urtebete baino 8,5 euro gehiago. Gasolioaren kasuan, berriz, batez besteko depositu bat betetzeak 94,71 euroko kostua du; iaz baino ia 16 euro gehiago.

Hala ere, bi erregaien prezioak 2022ko udan izandako maximo historikoetatik urrun daude oraindik, baina azken asteetako garestitzea urteko mugikortasun handieneko garaietako batekin bat etorri da.

Erregaiak Espainia Uda Ekonomia

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