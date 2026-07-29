2026ko lehen seihilekoaren emaitzak
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Bizkaiko metalgintzako enpresen % 20 kolokan egon daitezkeela ohartarazi du patronalak

Metaleko Enpresen Bizkaiko Federazioaren azken txostenaren arabera, enpresen errentagarritasunak eta inbertsioak behera egin dute, eta absentismoa % 10,4koa izan da 2026ko lehen seihilekoan.

SIDENOR INDUSTRIA EFE

Sidenorren Basauriko lantegia. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Metalgintzako Enpresen Bizkaiko Federazioak (FVEM) ohartarazi duenez, urteko lehen seihilekoaren txostenaren arabera, Bizkaiako metalgintzako enpresen % 20,2k ez dute irabazirik edo galerak dituzte. Horrek "etorkizunean arriskuan egon" daitezkeela esan nahi du.

Begoña San Miguel FVEMren presidenteak aurkeztu du txostena, asteazken honetan. Horren arabera, Bizkaiko metalgintzaren jarduerak hobera egin du azken bi urteetako maila txikiekin alderatuta, baina enpresen errentagarritasunak eta inbertsioak behera egin dute, eta absentismoa % 10,4koa izan da.

Ehuneko hori sektoreko 2025eko absentismo-tasa izan da, hau da, 5.800 pertsona baino gehiago ez ziren egunero lanera joan. FVEMren arabera, iaz sortutako enpleguen % 47k horri erantzuteko balio izan zuten.

Egoera egonkortu egin da, bi urteko atzeraldiaren ondoren

Txostenaren arabera (207 konpainiak hartu dute parte), sektoreko enpresen jarduerak hobera egin du, baina are gehiago dira aurreikuspenetara iristen ez direnak (ia % 25ek aurreikusitakoa baino jarduera txikiagoa erregistratu dute, eta % 21ek aurreikuspenak gainditu dituzte).

Bestalde, enpresen fakturazioa % 0,83 hazi da lehen seihilekoan, eta, hortaz, aurreikusitakoa baino apur gehiago irabazi dute. Metalgintzako patronalaren aurreikuspenen arabera, urteko hazkundea 1,23koa izango da.

San Miguelen arabera, datuak hobeak dira, baina "zuhur" interpretatu behar dira, "oso maila baxuetatik" abiatzen direlako eta zuzenketa "gutxienekoa" delako. Haren iritziz, sektoreak tarte "txarra" atzean utzi du, eta "normaltzat" jotzen den zatian sartu da; horrela, azken bi urteetako "gainbehera handia" geldiaraztea lortu du.

Era berean, adierazi du horrek ez duela esan nahi "oparotasunik" edo susperraldirik dagoenik, "egonkortasuna" baizik. 2026ko bigarren seihilekorako aurreikuspenak zati berberean mantentzen dira, baina ez da hobekuntzarik espero.

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