Bizkaiko metalgintzako enpresen % 20 kolokan egon daitezkeela ohartarazi du patronalak
Metaleko Enpresen Bizkaiko Federazioaren azken txostenaren arabera, enpresen errentagarritasunak eta inbertsioak behera egin dute, eta absentismoa % 10,4koa izan da 2026ko lehen seihilekoan.
Metalgintzako Enpresen Bizkaiko Federazioak (FVEM) ohartarazi duenez, urteko lehen seihilekoaren txostenaren arabera, Bizkaiako metalgintzako enpresen % 20,2k ez dute irabazirik edo galerak dituzte. Horrek "etorkizunean arriskuan egon" daitezkeela esan nahi du.
Begoña San Miguel FVEMren presidenteak aurkeztu du txostena, asteazken honetan. Horren arabera, Bizkaiko metalgintzaren jarduerak hobera egin du azken bi urteetako maila txikiekin alderatuta, baina enpresen errentagarritasunak eta inbertsioak behera egin dute, eta absentismoa % 10,4koa izan da.
Ehuneko hori sektoreko 2025eko absentismo-tasa izan da, hau da, 5.800 pertsona baino gehiago ez ziren egunero lanera joan. FVEMren arabera, iaz sortutako enpleguen % 47k horri erantzuteko balio izan zuten.
Egoera egonkortu egin da, bi urteko atzeraldiaren ondoren
Txostenaren arabera (207 konpainiak hartu dute parte), sektoreko enpresen jarduerak hobera egin du, baina are gehiago dira aurreikuspenetara iristen ez direnak (ia % 25ek aurreikusitakoa baino jarduera txikiagoa erregistratu dute, eta % 21ek aurreikuspenak gainditu dituzte).
Bestalde, enpresen fakturazioa % 0,83 hazi da lehen seihilekoan, eta, hortaz, aurreikusitakoa baino apur gehiago irabazi dute. Metalgintzako patronalaren aurreikuspenen arabera, urteko hazkundea 1,23koa izango da.
San Miguelen arabera, datuak hobeak dira, baina "zuhur" interpretatu behar dira, "oso maila baxuetatik" abiatzen direlako eta zuzenketa "gutxienekoa" delako. Haren iritziz, sektoreak tarte "txarra" atzean utzi du, eta "normaltzat" jotzen den zatian sartu da; horrela, azken bi urteetako "gainbehera handia" geldiaraztea lortu du.
Era berean, adierazi du horrek ez duela esan nahi "oparotasunik" edo susperraldirik dagoenik, "egonkortasuna" baizik. 2026ko bigarren seihilekorako aurreikuspenak zati berberean mantentzen dira, baina ez da hobekuntzarik espero.
Zure interesekoa izan daiteke
Osakidetzako gehiengo sindikalak greba egingo du udazkenean, "kolektibo guztien" lan baldintzak hobetu ditzaten eskatzeko
SMEk Osasun Sailarekin hitzartutako akordioa "partziala" dela salatuta, LAB, SATSE, ELA, CCOO eta UGT sindikatuek mobilizazioak egingo dituzte irailetik aurrera, "aparteko orduetan oinarritutako eredua ez delako jasangarria".
Zerga turistikoaren ordenantza onartuta, urtean 8 milioi euro biltzea espero du Donostiako Udalak
Jon Insausti alkateak esan duenez, helburu nagusia da hiria bisitatzen dutenek "zerbitzu publikoak, azpiegiturak, hiri-espazioak, segurtasuna eta beste jarduerak finantzatzen laguntzea, bisitarien eta donostiarren bizi-kalitatearen arteko oreka mantentzeko".
Martinezek ziurtatu du medikuen sindikatuarekin lortutako akordioa ez dela baztertzailea
Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuaren hitzetan, Osakidetzako gainerako kolektibo profesional guztiekin hitz egiten jarraituko du. Iraileko mahai sektorialeko bilerara joateko deia egin die sindikatuen ordezkariei.
Langabeziak behera egin du Euskadin eta Nafarroan bigarren hiruhilekoan, eta bi erkidegoetan Estatuko batezbestekoaren azpiko tasak daude
Euskal Autonomia Erkidegoan 12.400 langabe gutxiago daude, eta tasa % 7,11koa da; Nafarroan, berriz, 3.300 langabe gutxiago daude, % 8,07ko indizearekin.
39 urteko gizon bat larri zauritu da Iruñean lan-istripuz
Presiozko mahuka batek buruan jo du baratzean ari zela.
Alokairuen prezioa % 3 eta % 4 artean jaitsi zen Donostian, Irunen eta Errenterian 2025eko azken hiruhilekoan
2025ean 86.522 alokairu-kontratu sinatu ziren Euskadin, serie historikoko bolumenik handiena. Alokairuen prezioei gehien eusten dion lurraldea Araba da.
Papresak aro berria hasi du, CL Group Industrial taldeak paper fabrika erosi baitu
Gaurtik CL Group Industrial taldeak bere gain hartu du Errenteriako paper fabrikaren ekoizpena.
CCOOk euskara ikasteko denbora eta baliabideak eskatu ditu eta euskarafobia dagoela ukatu du
Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan, Iñigo Garduño CCOOren komunikazio idazkariak langileak auzitegietan defenditzeko egindako bidea azpimarratu du. Halaber, adierazi du ez direla aritu euskararen kontra, euskara ikasteko baliabideak eskatzen baizik.
EAEko arrantzaleek antxoa-kuota ia osoa agortu dute eta hegaluzearen kosteraren buru dira
Esleitutako antxoa-kuotaren % 98,4 harrapatu dute dagoeneko. Euskal ontziek harrapatu dituzte Estatuan arrantzatutako hegaluzearen hamar kilotik sei.