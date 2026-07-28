LANGABEZIA
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Langabeziak behera egin du Euskadin eta Nafarroan bigarren hiruhilekoan, eta bi erkidegoetan Estatuko batezbestekoaren azpiko tasak daude

Euskal Autonomia Erkidegoan 12.400 langabe gutxiago daude, eta tasa % 7,11koa da; Nafarroan, berriz, 3.300 langabe gutxiago daude, % 8,07ko indizearekin.

BILBAO, 19/01/2024.- Dos empleados del Ayuntamiento de Bilbao trabajan en la capital vizcaína este viernes, jornada en la que el Eustat ha hecho públicos los datos del cuarto trimestre del mercado laboral de 2023, según los cuales la tasa de paro de Euskadi al acabar el año pasado se ha situado en el 7 %, cinco décimas menos que en el tercer trimestre de 2023, una tasa que no se daba en la economía vasca desde el año 2008. EFE/Miguel Toña
Langabeziak behera egin du Euskal Herrian bigarren hiruhilekoan.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadik eta Nafarroak lan-merkatuaren hobekuntzarekin itxi dute 2026ko bigarren hiruhilekoa, langabeen kopurua murriztu eta langabezia-tasak Estatuko batezbestekoaren azpitik kokatu baitira, Biztanleria Aktiboaren Inkestak astearte honetan argitaratutako datuen arabera.

EAEn, lan-merkatuak 7.800 enplegu sortu ditu, 1.007.600 landunera iritsi arte, eta 12.400 langabe gutxiago dago, gainera. Horrela, langabezia-tasa 1,12 puntu jaitsi da aurreko urteko azken hiru hilabeteen aldean, % 7,11raino.

2025eko bigarren hiruhilekoaren aldean, landunen kopurua igo egin da (12.800 lagun gehiago) da, eta 800 langabe gutxiago dago.

Zifra horiekin, Euskadi da langabezia-tasa txikiena duen bigarren erkidegoa, Balear Uharteen ondoren (% 6,11); estatuko batezbestekoa, berriz, % 9,87 da.

Zifrak Nafarroan

Nafarroan 27.700 langabe daude hiruhileko honetan, aurreko hiruhilekoan baino 3.300 gutxiago eta aurreko urteko hiruhileko berean baino 400 gehiago; beraz, langabezia-tasa % 8,07koa da.

Gainera, bigarren hiruhilekoa 315.200 landunekin itxi da, hiru hilabete lehenago baino 5.100 gehiago. Kopuru horretatik, 170.000 gizonak dira, eta 145.000, emakumeak; langabeziak 13.100 gizoni eta 14.600 emakumeri eragiten die.

Estatuan, lan-merkatuak 486.000 landun ditu aldi horretan, eta errekorra lortu du 22.780.000 langilerekin; langabeziak, berriz, behera egin du (213.300 lagun gutxiago), eta langabezia-tasa % 9,87an kokatu da. Enplegu-sorrera zerbitzuen sektoreak bultzatu du nagusiki, eta gora egin du bai Espainiako biztanleen artean, bai atzerritarren artean.

Langabezia Nafarroa Ekonomia

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