TASA TURISTIKOA EUSKADIN

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Guardiak turismo tasari buruzko lehen ordenantza onartu du Euskadin

Arabako udalerriak foru arauak aurreikusitako tarteen erdi-goiko mailan kokatutako zenbatekoa aplikatuko du.

(Foto de ARCHIVO) Laguardia REMITIDA / HANDOUT por DIÓCESIS DE VITORIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 13/10/2019

Guardia artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardiako Udalak tasa turistikoa ezartzeko udal ordenantza onartu du ostiral honetan, ezohiko osoko bilkuran. Proposamena aurrera atera da EAJ eta EH Bilduren aldeko botoekin, eta PPk kontrakoa eman du.

Horrela, tasa turistikoa ezartzen duen Euskadiko lehen udalerria izango da Guardia, eta foru arauak zehazten duen tartearen erdiko eta goiko tartea aplikatuz egingo du. Hala ere, erabilera turistikoko etxebizitzetan maximoa aplikatuko da: 6,50 euro gau bakoitzeko, gehienez sei gau.

Udalaren ustez, tasa hori ezartzea turismo “jasangarri eta kontrolatua” sendotzeko bidea da, eta ez du inola ere arazorik sortuko, neurriak sektorearen eskaerak jasotzen baititu.

Zein da tasa turistikoaren zenbatekoa?

Foru arauak 3,50 eta 5,50 euro arteko tarteak ezartzen ditu lau izarreko hoteletan, eta 0,50 eta 1,25 euro artekoak nekazaritza-turismoko etxeetan, tasarik txikiena baitute.

Erabilera turistikoko etxebizitzetan edo bost izarreko hoteletan —momentuz ez dago halakorik Guardian— ostatu hartzen duten pertsonek, aldiz, gehienezko tasa ordaindu beharko dute, hau da, 6,50 euro gau bakoitzeko.

EH Bilduk azaldu duenez, erabilera turistikoko etxebizitzei tasarik altuena aplikatzea “bizitoki krisiaren aurka borrokatzeko neurria” da, "Guardia, eta batez ere bere hirigune historikoa, erabilera turistikoko eraikin segida bihurtu ez daitezen eta bizilagunentzako bizileku izaten jarrai dezaten".

Guardia Araba Euskadi Turismo Ekonomia

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