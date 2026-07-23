Europako Banku Zentralak euro-billete berrietarako aurrez hautatutako diseinuak aurkeztu ditu
Diseinu berriari buruzko behin betiko erabakia urte amaieran hartzea aurreikusten du Gobernu Kontseiluak. Orduan hasiko dira billeteen garapena eta ekoizpena, baina urte batzuk igaro beharko dira herritarren artean zabaldu arte.
Europako Banku Zentralak (EBZ) euro-billete berrietarako aurrez hautatutako diseinuak aurkeztu ditu, eta inkesta bat jarri du abian, europarrek irailaren 21era arte iritzia eman dezaten. Proposamen horiek bi gaitan oinarritzen dira: "Europako kultura" eta "ibaiak eta hegaztiak", baita horiek irudikatzeko aukeratutako bestelako ikur eta baliabideetan ere.
"Euro-billeteak ordainbide bat baino gehiago dira; Europako adierazpide nabarienetako bat dira", adierazi du Christine Lagarde EBZko presidenteak. "Edertasuna eta esanahia uztartzen dituzten haien diseinuek gure nortasun partekatua indartuko dute", ziurtatu du EBZko presidenteak.
Europak kultura-ondare "aberatsa" duela azpimarratu du Lagardek. Gai hori baliagarria izan da billeteen aurrealdean Europako pertsonaia ospetsuak dituzten lehen bost diseinuak garatzeko, hala nola Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci eta Bertha von Stuttner.
Lehen bost proposamen horien atzealdean, berriz, Europar Batasuneko herrialdeetako kultura- eta aisialdi-jarduerak ageri dira, inklusioa eta elkarrizketa bezalako balio europarrak sustatzeko ahaleginean.
Beste bost diseinuek Europako hegazti- eta ibai-espezie desberdinak erakusten dituzte aurrealdean (hegazti edota txori bat txartel bakoitzean); beste aldean, berriz, Europako hainbat erakunde ageri dira: EBZren eraikina, Europako Parlamentuaren egoitza, Europako Batzordearen egoitza, EBko Justizia Auzitegiarena, Europako Kontuen Auzitegiarena eta EBko Kontseiluaren eta Kontseilu Europarraren eraikina.
"Europako erakundeek Europako proiektuaren funtsezko balioak gogorarazten dizkigute", adierazi du Lagardek, honako proposamen hauen aurkezpenean.
Aurrez hautatutako proposamenak Europar Batasunean (EB) antolatutako diseinu-lehiaketa baten emaitza dira. Lehiaketa horretan 1.200 diseinatzaile grafikok baino gehiagok parte hartu dute, eta horietatik 25 gonbidatu dituzte gai baterako edo bietarako proposamenak aurkeztera. Azkenik, hainbat arlotako 21 adituk (diseinu grafikoa, komunikazioa, neurozientziak eta historia) osatutako epaimahai independente batek hamar diseinu-proposamen aurrez hautatu ditu.
Europarrek proposamen finalistei buruzko iritzia eman ahal izango dute orain, Europako Banku Zentralaren Gobernu Kontseiluak sarean inkesta bat antolatzeko erabakia hartu ondoren. Inkesta hori 2026ko irailaren 21ean amaituko da. Halaber, iritzi-azterlan independenteak egiten dituen enpresa batek beste inkesta bat egingo du, eta EBko herritarren lagin adierazgarri bati galdera berberak erantzuteko gonbidapena egingo dio.
Azkenik, Europako Banku Zentralak txosten bat argitaratuko du bi inkesten emaitzei buruz, behin betiko diseinuaren kontzeptua hautatu ondoren. Gobernu Kontseiluak diseinu berriari buruzko behin betiko erabakia urte amaieran hartzea aurreikusten du. Orduan hasiko dira billeteen garapena eta ekoizpena, baina urte batzuk igaroko dira herritarren artean zabaldu arte.
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