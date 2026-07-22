Eusko Jaurlaritzak Vicinayren erosketan parte hartuko du, lurraldean erroturik jarraituko duela bermatzeko
Eusko Jaurlaritzak, beste inbertitzaile batzuekin batera, Sestaon kokatutako itsas erabilerarako kateen euskal fabrikatzailearen erreskatean parte hartuko du. Jaurlaritzak operaziora 7,5 milioi euro inguru bideratzea aurreikusten du.
Eusko Jaurlaritzak operazio berri bati ekingo dio epe laburrean, euskal enpresak lurraldean errotzeko bere estrategiaren barruan. Oraingoan, Jaurlaritzak Sestaon (Bizkaia) egoitza duen eta itsas erabilerako kateak egiten dituen Vicinay enpresa historikoa erreskatatzeko operazioan parte hartuko du.
Eusko Jaurlaritzak Ekarpen funtsarekin batera parte hartuko du eragiketan. Funts horretan Eusko Jaurlaritza bera, Kutxabank, Mondragon Inversiones eta hiru foru aldundiak daude, eta inbertitzaile pribatuek ere bat egingo dute operazioarekin.
Talgorekin egindakoaren bidean
Eusko Jaurlaritzak 7,5 milioi euro inguru bideratuko ditu operaziora, enpresaren % 7,8 eskuratzeko. Eragiketa horren bidez, itsas erabilerako kateen fabrikazioan munduko liderra den Vicinay Euskadin errotuta mantentzea bermatu nahi du, eta, era berean, Euskadiren posizioa indartu itsasoko energia eolikoaren (offshore) sektorean.
Operazioak Talgoren kasuan erabilitako eredua izango du oinarri: lankidetza publiko-pribatua, "industrian, berrikuntzan eta jasangarritasunean oinarritutako hazkunde eredua" sustatzeko.
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