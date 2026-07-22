Bizkaiko gidariek gehienez ere 35 euro ordainduko dituzte hilean lurraldeko bidesariengatik
Bidesariaren hileko gastu-muga zehazten duen Bidesaria programa eguneratuko du 5 euroko murrizketa aplikatuz lurraldetik igarotzen direnentzat; Bizkaitik abiatu eta Arabara eta Gipuzkora jarraitzen dutenek gehienez ere beste 53 euro ordainduko dituzte.
Bizkaiko Foru Aldundiak prest du lurraldeko autobideen tarifikazioari buruzko Foru Dekretu berria Bidesaria programa eguneratuta. Programa horrek hileko gastu-mugak ezartzen ditu Bizkaian nahiz gainerako euskal lurraldeetako ordainpeko errepideetan (AP-68, AP-8, AP-1, VSM eta Artxandako tunelak) zirkulatzen duten gidari bizkaitarrentzat.
Dekretua 2027ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean eta berrikuntza nagusia izango da gehieneko zenbatekoak 5 euro jaitsiko direla; hala, hilean 35 euroko muga finkatuko da Bizkaian bakarrik egindako joan-etorrietarako, eta bidaia Bizkaian hasi eta Gipuzkoan (AP-8tik) edo Araban (AP-68tik) jarritzen dutenek, gehienez ere beste 53 euro ordainduko dituzte.
Gainera, beste euskal lurraldeetako joan-etorrietan egindako ordainketak metatuta zenbatuko dira, eta gehienez ere 88 euroko muga izango dute (lehen 194,30). Behin kopuru horretara iritsita, hortik aurrerako bidaiak doan izango dira hiru lurraldeetan, gehienez ere hilean 150 bidaira arte.
Carlos Alzaga Azpiegituretako foru diputatuak nabarmendu duenez, Bidesariaren programa KPIaren igoera aplikatuz eguneratu beharrean, erakundeak ahalegina egingo du errepideetako ohiko erabiltzaileen gastua arintzeko. Gaur egun, 29.000 gidari inguruk baliatzen dute programa, eta Aldundiak 11 milioi euro bideratzen ditu urtero horretara.
AP-68 autobidea ereduan sartzea
Aldi berean, Aldundia AP-68ko bidesaria arautzeko Foru Dekretu bat lantzen ari da, izan ere, azaroaren 11tik aurrera Aldundiak bere gain hartuko du errepide horren Bizkaiko zatiaren kudeaketa. Hala, data horretatik 2027ko urtarrilaren 1era bitartean, batez beste % 20ko murrizketa aplikatuko da ibilgailu arinentzat zein astunentzat.
Data horretatik aurrera, bide hori ere 2027ko bidesariei buruzko Foru Dekretuak arautuko du, Bizkaiko bidesari bide guztiei aplikatuko zaiena.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak Vicinayren erosketan parte hartuko du, lurraldean erroturik jarraituko duela bermatzeko
Eusko Jaurlaritzak, beste inbertitzaile batzuekin batera, Sestaon kokatutako itsas erabilerarako kateen euskal fabrikatzailearen erreskatean parte hartuko du. Jaurlaritzak operaziora 7,5 milioi euro inguru bideratzea aurreikusten du.
ITP Aerok 35 milioi inbertituko ditu Zamudion, hegazkin-motorren eskariari erantzuteko
Euskal konpainia aeronautikoak kualifikazio handiko 150 langile kontratatuko ditu eta Zamudioko lantegia 4.000 metro koadro handituko du. Hedapen hori konpainiak 2030era arte mundu osoan 400 milioi euro bideratuko dituen nazioarteko plan baten barruan kokatzen da.
"Printzipioz" dermatosi nodularraren hedapena "kontrolpean" dagoela azpimarratu du Barredok
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak gogora ekarri duenez, pasa den martxoan Sardinian azken kasuak atzeman zirenetik ez da kasu gehiagorik atzeman Europar Batasunean. Hala ere, prebentzio neurriak mantentzearen alde hitz egin du.
Iberdrolak % 22 handitu ditu irabaziak ekainera arte, Mexikoko plusbalioek bultzatuta
Argindar enpresak 4.336,4 milioi euro irabazi ditu lehen seihilekoan, iazko aldi berean baino % 22 gehiago. Kapitalaren % 70 baino gehiago merkatu estrategietara bideratu da, hala nola Erresuma Batura, AEBra eta Brasilera.
Ikuskizunetako teknikariek hiru greba egun deitu dituzte EAEko hiru hiriburuetako jaietan
Mobilizazioak abuztuaren 5ean, 14an eta 26an izango dira, eta Gasteizko Txosna Batzordearen, Donostiako Piraten eta Bilboko Konpartsen babesa dute. Sektoreko lan-baldintzak hobetzeko "aurrerapauso falta" salatu nahi dute.
Euskadiko argindar autokontsumoaren egungo potentzia duela bost urtekoa halako 27 da
Vidrala enpresaren planta fotovoltaikoaren inaugurazioan, Industriako sailburuak azpimarratu du autokontsumo horrek erregai fosilekiko mendekotasuna murrizten lagunduko duela.
Estatuko greba mugagabearekin bat egin lezake SMEk irailean, Osakidetzarekin akordioa lortu arren
Azaldu dute astelehenean sinatutako akordioarekin medikuek zehazki Osakidetzari egiten zizkioten eskaera batzuk kitatu direla, baina Esparru Estatutuari buruz Ministerioarekiko duten jarrera ez dela aldatu diote, desados jarraitzen dute, beraz, eta mahai gainean jarraitzen duela grebaren aukerak.
Albiste izango dira: medikuen gatazka, beroa protagonista eta 34. Euskal Encounterren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
AEBko Justiziak 14 egunez geldiarazi du Paramount eta Warnerren bat-egitea
Herrialdeko 12 estatuk osatutako koalizio batek prozesua geldiarazteko eskaria aurkeztu zuen, horrek ekar ditzakeen monopolio arriskuengatik.