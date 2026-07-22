Bizkaiko bidesariak
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Bizkaiko gidariek gehienez ere 35 euro ordainduko dituzte hilean lurraldeko bidesariengatik

Bidesariaren hileko gastu-muga zehazten duen Bidesaria programa eguneratuko du 5 euroko murrizketa aplikatuz lurraldetik igarotzen direnentzat; Bizkaitik abiatu eta Arabara eta Gipuzkora jarraitzen dutenek gehienez ere beste 53 euro ordainduko dituzte. 

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Carlos Alzaga, gaur goizean. Argazkia: Bizkaiko Foru Aldundia.
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EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Foru Aldundiak prest du lurraldeko autobideen tarifikazioari buruzko Foru Dekretu berria Bidesaria programa eguneratuta. Programa horrek hileko gastu-mugak ezartzen ditu Bizkaian nahiz gainerako euskal lurraldeetako ordainpeko errepideetan (AP-68, AP-8, AP-1, VSM eta Artxandako tunelak) zirkulatzen duten gidari bizkaitarrentzat.

Dekretua 2027ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean eta berrikuntza nagusia izango da gehieneko zenbatekoak 5 euro jaitsiko direla; hala, hilean 35 euroko muga finkatuko da Bizkaian bakarrik egindako joan-etorrietarako, eta bidaia Bizkaian hasi eta Gipuzkoan (AP-8tik) edo Araban (AP-68tik) jarritzen dutenek, gehienez ere beste 53 euro ordainduko dituzte. 

Gainera, beste euskal lurraldeetako joan-etorrietan egindako ordainketak metatuta zenbatuko dira, eta gehienez ere 88 euroko muga izango dute (lehen 194,30). Behin kopuru horretara iritsita, hortik aurrerako bidaiak doan izango dira hiru lurraldeetan, gehienez ere hilean 150 bidaira arte. 

Carlos Alzaga Azpiegituretako foru diputatuak nabarmendu duenez, Bidesariaren programa KPIaren igoera aplikatuz eguneratu beharrean, erakundeak ahalegina egingo du errepideetako ohiko erabiltzaileen gastua arintzeko. Gaur egun, 29.000 gidari inguruk baliatzen dute programa, eta Aldundiak 11 milioi euro bideratzen ditu urtero horretara.

AP-68 autobidea ereduan sartzea

Aldi berean, Aldundia AP-68ko bidesaria arautzeko Foru Dekretu bat lantzen ari da, izan ere, azaroaren 11tik aurrera Aldundiak bere gain hartuko du errepide horren Bizkaiko zatiaren kudeaketa. Hala, data horretatik 2027ko urtarrilaren 1era bitartean, batez beste % 20ko murrizketa aplikatuko da ibilgailu arinentzat zein astunentzat.

Data horretatik aurrera, bide hori ere 2027ko bidesariei buruzko Foru Dekretuak arautuko du, Bizkaiko bidesari bide guztiei aplikatuko zaiena. 

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