Las y los conductores de Bizkaia pagarán un máximo de 35 euros al mes por circular por las vías de peaje del territorio

La Diputación Foral de Bizkaia ultima el nuevo Decreto Foral de tarificación de las autopistas del territorio para el próximo año con la actualización del programa Bidesaria, que fija los límites de gasto mensuales para conductores residentes en el territorio que circulan por las carreteras de peaje de Bizkaia y del resto de territorios vascos: AP-68, AP-8, AP-1, VSM y Túneles de Artxanda.

La principal novedad del decreto, que entrará en vigor el 1 de enero del 2027, será la rebaja de 5 euros en los importes máximos, fijando un tope mensual de 35 euros para los desplazamientos realizados exclusivamente por Bizkaia, y 53 euros más si el recorrido continúa por la AP-8 en Gipuzkoa o por la AP-68 en Álava.



Además, los pagos realizados en los desplazamientos por los otros territorios vascos pasarán a computarse de forma acumulada, de forma que abonarán un tope de 88 euros (antes 194,30), y a partir de este pago, podrán circular por los tres territorios de manera gratuita hasta un máximo de 150 viajes mensuales.

El diputado foral de Infraestructuras, Carlos Alzaga, ha destacado que, lejos de actualizar el programa de Bidesaria aplicando la subida del IPC, la institución realizará un esfuerzo para aliviar el gasto de los usuarios asiduos. Actualmente, cerca de 29 000 conductores se benefician del programa, al que la Diputación destina 11 millones de euros anuales

Incorporación de la AP-68

De manera paralela, la Diputación estrá trabajando en un Decreto Foral para regular el peaje de la AP-68, y es que a partir del 11 de noviembre la Diputación se hará cargo de la gestión de la parte vizcaína de esta carretera. Así, entre esa fecha y hasta el 1 de enero del 2027, aplicará una reducción media del 20 % tanto para vehículos ligeros como para pesados.

A partir de esa fecha, también esta vía estará regulada por el Decreto Foral de peajes de 2027, común para todas las vías de peaje de Bizkaia.