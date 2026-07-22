Iberdrola eleva su beneficio un 22 % hasta junio impulsada por las plusvalías en México

Iberdrola ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 4336,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 22 % respecto al año anterior. Este fuerte repunte responde principalmente a las plusvalías generadas por la venta de su negocio en México a Cox.

Excluyendo estos factores extraordinarios, el beneficio neto ajustado de la energética ha crecido un 8 %, situándose en 3565 millones de euros gracias al aumento de tarifas en el negocio de redes y a una mayor base de activos. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado ha avanzado un 0,3 % interanual, consolidándose en los 8050 millones de euros

Ante este escenario, la eléctrica ha acelarado sus inversiones un 25 % hasta rozar los 7000 millones de euros. Más del 70 % de este capital se ha destinado a mercados estratégicos como el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. En cuanto a generación limpia, ha invertido 2.200 millones, logrando poner en servicio 1.600 megavatios (MW) de nueva capacidad renovable.

Previsiones de crecimiento

De cara al cierre del ejercicio, Iberdrola prevé incorporar 2100 MW adicionales antes de que finalice el año. Además, a largo plazo, la firma ha revisado al alza sus planes al confirmar que cuenta con proyectos maduros para añadir hasta 15 500 MW de potencia verde entre 2025 y 2030, superando ampliamente los 9.500 MW de su plan anterior.

Con todo esto, Iberdrola reafirma sus objetivos para 2026, año en el que espera un crecimiento superior al 8% en su beneficio neto ajustado.