ITP Aero invertirá 35 millones en Zamudio ante la demanda global de motores de avión
La ampliación en Bizkaia sumará 4.000 metros cuadrados de alta tecnología y se enmarca en un despliegue internacional de 400 millones de euros hasta 2030.
ITP Aero ha puesto en marcha un plan de ampliación de sus capacidades de fabricación en su sede central de Zamudio (Bizkaia) con el fin de dar respuesta al crecimiento de la demanda a largo plazo de los programas de aviación comercial de los principales fabricantes de motores aeronáuticos del mundo.
Para ello, la compañía acometerá una inversión de 35 millones de euros, un esfuerzo financiero que permitirá ampliar la planta en unos 4000 metros cuadrados, crear hasta 150 nuevos empleos altamente cualificados y reforzar su presencia industrial en Euskadi.
Esta inversión refleja el crecimiento continuado de la actividad de fabricación de ITP Aero en programas para gigantes del sector como GE Aerospace, Pratt & Whitney y Rolls-Royce. Esta actuación a nivel local se engloba en una estrategia mucho mayor: durante los próximos cuatro años (2027-2030), la compañía invertirá más de 400 millones de euros en los centros que posee en todo el mundo.
Automatización y tecnología avanzada
La expansión de la superficie industrial incorporará sistemas de automatización de última generación, robótica y tecnologías avanzadas de fabricación con el fin de optimizar su productividad, calidad y eficiencia operativa.
Eva Azoulay, CEO del Grupo ITP Aero, ha destacado el impacto de la iniciativa: “Esta inversión refleja el sólido crecimiento de ITP Aero y la creciente demanda de nuestras capacidades de fabricación en el sector aeroespacial comercial. Como compañía independiente, seguimos reforzando nuestra posición como socio de confianza de los principales fabricantes de motores aeronáuticos del mundo. La ampliación de nuestras instalaciones de Zamudio nos permitirá apoyar los programas de motores actuales y futuros, al tiempo que generamos empleo de alto valor añadido en el País Vasco”.
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