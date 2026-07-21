Miércoles (Inauguración): La música comenzará a sonar en la Zurriola a las 20:45 horas, con la actuación de la estadounidense Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP y célebre por su éxito internacional Lost On You. Ella será la encargada de abrir la velada justo antes del esperado directo de ETS.

Jueves: A las 21:00 horas actuará Danielle Nicole, una de las voces e instrumentistas imprescindibles del blues contemporáneo que llega desde Kansas City. Tomará el relevo a las 23:30 horas Ibibio Sound Machine, un colectivo londinense que fusiona el afrobeat y el highlife nigeriano con electrónica, funk y post-punk.

Viernes: El indie pop llegará de la mano de los pamploneses Kokoshca (21:00 horas), quienes presentarán su nuevo disco Divino Tesoro para celebrar sus casi 20 años de carrera. La noche la cerrará a las 23:30 horas la multiinstrumentista inglesa Emma-Jean Thackray, ofreciendo una propuesta de vanguardia que entrelaza jazz, funk, soul y techno.

Sábado: El broche de oro en el arenal estará dedicado en exclusiva a la música vasca. Los locales Nøgen celebrarán su décimo aniversario a las 21:00 horas desgranando sus conocidos himnos de indie-folk (Nora, Gertu...). Finalmente, a las 23:30 horas, el trap, punk e hyperpop de HOFE cerrará por todo lo alto las noches de concierto en la playa.