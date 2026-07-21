61ª EDICIÓN
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ETS abrirá mañana el Jazzaldia con un concierto que se podrá seguir en la fachada del Kursaal

El escenario Keler Gunea enciende los focos de los conciertos gratuitos del festival, que arranca este miércoles con la banda alavesa y la estadounidense LP. En las próximas jornadas también estarán artistas como Danielle Nicole, Kokoshca, Emma-Jean Thackray, Nøgen y HOFE.
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EITB

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El Jazzaldia abre las puertas de su espacio más multitudinario y popular al aire libre este miércoles. El escenario Keler Gunea, ubicado sobre la arena de la playa de la Zurriola, un marco idílico frente al mar,  volverá a acoger las tradicionales actuaciones con entrada libre del certamen. La formación alavesa ETS (En Tol Sarmiento) será la gran protagonista de la jornada inaugural a partir de las 23:30 horas, ofreciendo un concierto que promete abarrotar la playa. 

El concierto se proyectará en la fachada del Kursaal, según ha anunciado este martes el alcalde, Jon Insausti, quien ha destacado que "por primera vez la pantalla más grande de esta ciudad la va a ocupar el Jazz". Este gran despliegue musical sobre la arena servirá de pistoletazo de salida para la 61ª edición del Festival de Jazz de San Sebastián, que convertirá a la capital guipuzcoana en el epicentro de la música en directo entre los días 22 y 26 de julio.

Programación día a día en la playa

Miércoles (Inauguración): La música comenzará a sonar en la Zurriola a las 20:45 horas, con la actuación de la estadounidense Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP y célebre por su éxito internacional Lost On You. Ella será la encargada de abrir la velada justo antes del esperado directo de ETS.

Jueves: A las 21:00 horas actuará Danielle Nicole, una de las voces e instrumentistas imprescindibles del blues contemporáneo que llega desde Kansas City. Tomará el relevo a las 23:30 horas Ibibio Sound Machine, un colectivo londinense que fusiona el afrobeat y el highlife nigeriano con electrónica, funk y post-punk.

Viernes: El indie pop llegará de la mano de los pamploneses Kokoshca (21:00 horas), quienes presentarán su nuevo disco Divino Tesoro para celebrar sus casi 20 años de carrera. La noche la cerrará a las 23:30 horas la multiinstrumentista inglesa Emma-Jean Thackray, ofreciendo una propuesta de vanguardia que entrelaza jazz, funk, soul y techno.

Sábado: El broche de oro en el arenal estará dedicado en exclusiva a la música vasca. Los locales Nøgen celebrarán su décimo aniversario a las 21:00 horas desgranando sus conocidos himnos de indie-folk (Nora, Gertu...). Finalmente, a las 23:30 horas, el trap, punk e hyperpop de HOFE cerrará por todo lo alto las noches de concierto en la playa.

Conciertos de pago

Más allá del arenal de la Zurriola, la actividad musical de pago se concentrará en las dos grandes sedes tradicionales del festival:

  • Auditorio Kursaal: Ofrecerá cuatro conciertos estelares por las tardes (18:30 h, salvo el domingo a las 17:30 h) con las propuestas de Samara Joy y Nils Petter Molvaer, además de dos platos fuertes que ya han colgado el cartel de "no hay billetes": Pat Metheny, con su proyecto Side-Eye III+, y la aclamada Diana Krall.
  • Plaza de la Trinidad: El corazón histórico del festival albergará sesiones dobles nocturnas a partir de las 21:00 horas. El circuito contará con citas lideradas por David Murray y Joe Lovano, seguidos de Cécile McLorin Salvant o un Marcus Miller que ya ha agotado todas las entradas. El ciclo se cerrará con la fusión de Vincent Peirani, Erik Truffaz y Antonio Lizana.

Más oferta gratuita y galardones

Para quienes busquen disfrutar de la programación gratuita más allá de los masivos conciertos de la Zurriola, el festival desplegará un amplio circuito alternativo en terrazas y espacios públicos. 

En estos escenarios abiertos actuarán nombres destacados de la escena internacional y estatal como Lisa Ono, Annie & The Caldwells, Marco Mezquida, el Boskote Astor Piazzolla, The International Classic Jazz Allstars y Amphitrio.

Los premios del Festival de Jazz de San Sebastián los recibirán los saxofonistas David Murray y Joe Lovano, y también Miguel Martín, responsable de dirigir el Jazzaldia entre 1984 y 2026. 

El jazz ambienta San Sebastián de la mano de Pat Metheny, Diana Krall y Marcus Miller
Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Música

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