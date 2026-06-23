La 61ª edición del Festival Internacional de Jazz de San Sebastián ofrecerá desde el 22 al 26 de julio un total de 77 conciertos, 47 de ellos gratuitos, en 12 escenarios. Entre los grandes nombres de este año, brillan Pat Metheny, Diana Krall, Marc Ribot Marcus Miller, Joe Lovano, David Murray, Samara Joy, Charles Tolliver, Carmen Lundy y Cécile McLorin Salvant.

Este año, el Jazzaldia celebrará el centenario de los nacimientos de Miles Davis y John Coltrane, con sendos conciertos en su memoria en la plaza de la Trinidad. “Marcus Miller–We Want Miles!” el 25 de julio y “New Sketches of Spain: Erik Truffaz-Antonio Lizana” el 26 de julio en honor a Davis, y “Azar Lawrence Quartet: John Coltrane. The Impulse Era!” el 24 de julio y “Charles Tolliver: Africa/Brass CelebratingColtrane’s Centennial” el 25 de julio en honor a Coltrane.

Respecto a los conciertos de pago, la organización ha anunciado que ya han vendido 11 000 entradas y se han agotado los tiques para los conciertos del día 25 en Trinitate Plaza (Charles Tolliver y Marcus Miller), el de Pat Metheny el 25 de julio y el de Diana Krall el 26 en el Kutxabank KursaalAuditorioa

Premio Donostiako Jazzaldia

El premio honorífico del festival será esta edición para los saxofonistas Joe Lovano y David Murray, uno de los arquietctos del sonido del jazz moderno, y Miguel Marín, quien dirigiera el festival entre 1984 y 2026.